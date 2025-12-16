Furti seriali nei negozi della Fiumara, arrestata 36enne

Genova. La Polizia di Stato di Genova arrestato una 36enne genovese senza fissa dimora per rapina e resistenza a P.U., denunciandola anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

La donna ha sottratto alcuni capi di abbigliamento e scarpe nei negozi della Fiumara, e quando è stata sorpresa dalla vigilanza ha reagito con violenza per scappare.

Gli agenti del Commissariato Cornigliano sono intervenuti e hanno trovato i due addetti alla vigilanza e la donna ancora a terra dopo una caduta. All’interno delle borse che la 36enne aveva con sé sono stati trovati una tuta da ginnastica con ancora i sistemi antifurto, sei paia di scarpe, un paio di occhiali da sole e varie pinzette in metallo. Il valore totale della merce, asportata da due negozi di scarpe differenti del centro commerciale, è di 513 euro.

I dipendenti dei due negozi hanno dichiarato di aver visto la donna prelevare la merce dagli scaffali e dopo aver asportato le placche antitaccheggio con delle pinzette, ha oltrepassato le casse senza pagare. Fermata dagli addetti la donna ha reagito violentemente con spintoni, gomitate e calci.

La donna, destinataria della misura del divieto di dimora a Genova e avviso orale, sarà giudicata con rito direttissimo in mattinata.