  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Metodo

Rubava nei negozi mentre i titolari erano in pausa pranzo, arrestato 51enne genovese

I carabinieri hanno ricostruito i colpi dell'uomo, 14, ai danni di altrettanti esercizi a Sestri Levante, Casarza Ligure, Cogorno e Lavagna

carabinieri

Genova. Tra ottobre 2024 e gennaio 2025 aveva messo a segno quattordici furti in altrettanti negozi di ottica, abbigliamento, alimenti per animali, forni, pizzerie, farmacie e un fruttivendolo tra Sestri Levante, Casarza Ligure, Cogorno e Lavagna.

L’uomo, un 51enne genovese, approfittava delle pause pranzo degli esercenti per entrare nei locali, forzare le casse e portare via i soldi. In tutto aveva rubato 8000 euro.

Ieri sera i carabinieri di Sestri Levante e di Lavagna hanno eseguito nei confronti del ladro due diversi provvedimenti di custodia cautelare per furto aggravato emessi dal Tribunale di Genova su richiesta della procura.

Le indagini dei carabinieri, svolte mediante l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, servizi
di pedinamento e diversi accertamenti investigativi, hanno consentito di raccogliere elementi di
prova a carico dell’uomo arrestato.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.