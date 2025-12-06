Rubava nei negozi mentre i titolari erano in pausa pranzo, arrestato 51enne genovese

Genova. Tra ottobre 2024 e gennaio 2025 aveva messo a segno quattordici furti in altrettanti negozi di ottica, abbigliamento, alimenti per animali, forni, pizzerie, farmacie e un fruttivendolo tra Sestri Levante, Casarza Ligure, Cogorno e Lavagna.

L’uomo, un 51enne genovese, approfittava delle pause pranzo degli esercenti per entrare nei locali, forzare le casse e portare via i soldi. In tutto aveva rubato 8000 euro.

Ieri sera i carabinieri di Sestri Levante e di Lavagna hanno eseguito nei confronti del ladro due diversi provvedimenti di custodia cautelare per furto aggravato emessi dal Tribunale di Genova su richiesta della procura.

Le indagini dei carabinieri, svolte mediante l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, servizi

di pedinamento e diversi accertamenti investigativi, hanno consentito di raccogliere elementi di

prova a carico dell’uomo arrestato.