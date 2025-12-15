Allarme furti in alta Val Bisagno, l’alert del Comune: “Massima attenzione”

Genova. Con l’avvicinarsi delle feste di Natale torna l’allarme furti in casa nelle vallate. Il primo allarme “pubblico” arriva da Bargagli, dove il Comune ha affidato ai social l’avvertenza per i cittadini a fare la massima attenzione.

Due colpi sono stati messi a segno nella frazione di Borgonuovo, altri due tentati furti sono stati segnalati a Maggiolo e a San Lorenzo.

“Si invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione segnalando tempestivamente alle forze dell’ordine movimenti sospetti da parte di sconosciuti”, sottolinea sui social il Comune di Bargagli.

La piaga dei furti nel periodo delle festività d’altronde è nota, e i ladri sembrano prendere di mira non solo le abitazioni in città, ma anche le villette in zone più isolate dell’entroterra, con meno passaggio e meno illuminazione. Lunedì mattina un uomo di 56 anni è stato rapinato nella sua villa di Borgo Fornari, nel comune di Ronco Scrivia, da due uomini travestiti da operai, con le mascherine sul volto, che lo hanno sorpreso in garage, immobilizzato e minacciato.

Il consiglio è dunque quello di segnalare eventuali persone o episodi sospetti alle forze dell’ordine, e di fare la massima attenzione soprattutto nelle giornate di festa in cui le abitazioni sono deserte per pranzi e cene.