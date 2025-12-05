Genova. Si è messo al volante del furgone in stato di alterazione e ha iniziato a girare per la città per consegnare pacchi, tra manovre azzardate e svolte brusche. Alla fine è stato intercettato dalla polizia, e per cercare di riprendere la marcia ha rischiato di investire un agente.

È successo venerdì mattina in via dei Reggio, a Multedo. L’uomo, un 28enne originario dell’Ecuador, è stato notato da alcuni agenti dell’Upg vicino al Centro Sportivo Signorini. Il furgone si dirigeva a forte velocità verso l’ingresso del centro, rischiando di investire sia un agente sia un addetto alla vigilanza.

Mentre gli agenti sono andati incontro al furgone l’autista ha scaricato velocemente alcuni pacchi. Gli è stato intimato di fermarsi ma lui, molto agitato, ha iniziato ad insultare i poliziotti per poi riprendere la marcia effettuando manovre brusche e rischiando di investirne uno.

Dopo pochi metri si è bloccato, e gli agenti lo hanno fermato e portato in questura. Sottoposto al test alcolemico, è risultato negativo, mentre si è rifiutato di effettuare quello tossicologico. È stato arrestato per resistenza e tentate lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, inottemperante all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e oltraggio a pubblico ufficiale.