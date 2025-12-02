  • News24
Che botta

Furgoncino si ribalta in autostrada, operai intrappolati nelle lamiere: il salvataggio dei vigili del fuoco

Il fatto è accaduto sulla A26: dopo essere stati estratti dall'abitacolo distrutto sono stati trasportati all'ospedale

Genova. Nella serata di ieri, i Vigili del Fuoco di Multedo sono intervenuti sulla A26, in direzione sud fra Ovada e Masone per un incidente stradale.

Il conducente di un furgoncino, con a bordo due persone, ha perso il controllo ed ha finito la sua corsa su di un lato. I due occupanti sono rimasti intrappolati fra le lamiere.

I Vigili del Fuoco, con l’appoggio anche della squadra giunta da Ovada, hanno provveduto, grazie agli strumenti elettro idraulici, a liberare la persone e consegnarle alla cure del 118.

