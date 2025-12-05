Dal 6 dicembre la funicolare Zecca-Righi seguirà l’orario estivo

Genova. Ancora lavori in vista per la funicolare Zecca-Righi. A partire da sabato 6 dicembre l’impianto osserverà l’orario festivo, diminuendo così la frequenza delle corse.
A comunicarlo Amt, che ha spiegato che l’impianto sarà sottoposto a interventi sul sistema di azionamento, attività per cui occorre maggior tempo di sosta. Da qui la necessità dell’entrata in servizio dell’orario festivo.
La funicolare aveva ripreso regolare servizio ad agosto, dopo una chiusura di quattro mesi necessaria per portare a termine la revisione speciale prevista ogni cinque anni.
