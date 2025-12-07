Genova. Si celebreranno martedì 9 dicembre a Chiavari i funerali di Sandro Giacobbe, cantautore e autore di indimenticabili successi morto lo scorso venerdì a 75 anni.

La famiglia ha annunciato che la camera ardente sarà aperta lunedì nella cappella Maggiore del Seminario di Chiavari, dove amici, familiari e tanti fan potranno dare a Giacobbe l’ultimo saluto. Martedì alle 15, nella cattedrale di Nostra Signora dell’Orto, i funerali.

Il cantautore è morto nella sua casa di Cogorno dopo una lunga malattia di cui non ha mai fatto segreto: “ “Sono chiuso in casa perché dovrei uscire in carrozzina e mi fotograferebbero, quindi voglio dichiarare pubblicamente la mia situazione, in modo che sia io stesso a informare tutti”, aveva detto a Domenica In lo scorso marzo.

Nato a Moneglia, ha firmato successi come “Gli occhi di tua madre“, con cui arrivò terzo al Festival di Sanremo nel 1976, o “Signora mia“, brano utilizzato come colonna sonora del film “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” di Lina Wertmüller.