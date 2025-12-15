Frecciarossa, Natale (Pd): “Nuovo bando per abbonamenti sa di beffa: 500 euro in più all’anno”

Genova. “Mentre Bocelli canta negli spot, si sponsorizza il calcio e le Olimpiadi invernali, Trenitalia chiede 500 euro in più all’anno ai pendolari senza alcun miglioramento reale del servizio. Un provvedimento senza precedenti e profondamente ingiusto. Oggi l’assessore Scajola annuncia l’apertura della piattaforma per il contributo regionale, ma quello che andava fatto era di evitare l’aumento. Tutto il resto una beffa”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale all’annuncio dell’assessore Scajola dell’apertura della piattaforma per il contributo regionale per gli abbonati del Frecciarossa

“Si tratta infatti di un incremento significativo che grava ulteriormente sui lavoratori che ogni giorno utilizzano il treno per recarsi nei luoghi di lavoro senza che aumenti la velocità o la qualità complessiva del servizio offerto. Questo incremento, spacciato per frutto di un accordo positivo tra Regione e Trenitalia, è invece un’operazione che in realtà favorisce unicamente l’azienda ferroviaria, lasciando i pendolari a pagare di più per lo stesso servizio che utilizzavano in precedenza. Un costo aggiuntivo che, alla fine del mese, incide pesantemente sui bilanci delle famiglie e dei lavoratori liguri. Continueremo a portare avanti la nostra azione di contrasto a questa decisione, perché servono scelte chiare che mettano davvero al centro i diritti dei pendolari e il diritto alla mobilità, e non decisioni che sortiscono solo effetti positivi per Trenitalia. Servono misure che garantiscano tariffe sostenibili e in linea con quelle che venivano garantite fino a poco tempo fa, un servizio più efficiente e una reale tutela del trasporto pubblico, evitando di trasferire sui cittadini i costi di scelte che non portano vantaggi concreti”,