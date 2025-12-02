Freccia Rossa, il Pd all’attacco: “Costo folle per i pendolari, estendere l’abbonamento Tuttotreno”

Genova. “La questione del Frecciarossa e dei pendolari del levante non è ancora chiusa. L’ordine del giorno che anche noi come Gruppo PD abbiamo sottoscritto e presentato oggi in aula insieme a tutte le opposizioni – con il quale si chiedeva di estendere l’abbonamento Tuttotreno anche al Frecciarossa – sarà portato in commissione nei prossimi giorni. Sia chiaro che l’accordo che ha sottoscritto la Regione con ferrovie ha un solo beneficiario: Trenitalia, che non perderà nemmeno un euro di quanto previsto per gli abbonamenti Frecciarossa, mentre i pendolari se vorranno utilizzare quel treno, che in passato hanno sempre utilizzato, si vedranno aumentare l’abbonamento di 40 euro circa al mese. Trenitalia in Liguria fa quello che vuole, per farsi un’immagine scrittura addirittura Bocelli, ma poi nei fatti tartassa i pendolari”.

Così il consigliere regionale del Partito democratico Davide Natale dopo la discussione in aula dell’Ordine del giorno sul Frecciarossa presentato da tutta l’opposizione

“La Giunta regionale ha provato ad attutire le conseguenze della manovra di Trenitalia, riuscendoci anche in parte, ma il dato finale è che i pendolari lasceranno ogni mese in più a Trenitalia quanto guadagnano in una giornata di lavoro. Per questo noi continueremo la nostra azione di contrasto a quanto deciso da Trenitalia, incuranti delle richieste che pervengono dai territori e a cui né governo né regione sono stati capaci di contrapporsi in modo efficace”.