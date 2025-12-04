Fondi Ue, Comune di Genova a Torino per il forum di Eurocities

Genova. È in corso a Torino il Cities Innovate Summit. L’evento, organizzato in collaborazione con la Commissione Europea e la rete Eurocities, prevede due giorni di panel, tavole rotonde e dibattiti sull’innovazione urbana e sull’evoluzione delle città europee verso modelli più sostenibili e inclusivi. Presente anche il Comune di Genova, che è tra le circa 200 città europee aderenti alla rete Eurocities.

«Con i colleghi di tutte le città europee abbiamo avuto modo di confrontarci e discutere del prossimo settennato della programmazione di fondi europei – spiega l’assessora ai Fondi e Progetti europei Tiziana Beghin – questo è il momento per fare sentire la voce degli enti locali, che meglio e più da vicino conoscono le reali esigenze e richieste delle persone e dei territori. Nella programmazione che si sta delineando, purtroppo, si sta prefigurando una riduzione importante dei programmi di finanziamento, da 52 a 16, una tendenza che limiterà molto la capacità di manovra degli enti locali sulle scelte progettuali e un ingessamento progressivo dei canali di finanziamento. Il Comune di Genova insieme agli altri enti locali aderenti a Eurocities non farà mancare di fare sentire forte la propria voce perché la programmazione dei fondi europei sia un reale strumento di supporto allo sviluppo delle città, con particolare attenzione all’economia locale, al sociale e alla sostenibilità in chiave innovativa».

Nel corso del Form l’assessora Beghin è intervenuta durante la sessione “Quale ruolo per le città nel prossimo bilancio dell’UE? Dalla coesione alla competitività” insieme agli assessori e ai rappresentanti istituzionali delle città di Dublino, Barcellona, Francoforte, Monaco di Baviera, Bologna, Torino e Rotterdam.

L’assessora Beghin è stata, inoltre, nominata Commissaria ombra per il Turismo sostenibile. «Ringrazio per la fiducia i colleghi ed Eurocities – commenta l’assessora – il ruolo del Shadow Commissioner è far sentire la voce dei leader delle città come interlocutori politici diretti del Collegio dei Commissari Europei dell’UE e di influenzare le politiche dell’UE relative alle città. A nome di Genova e di tutte le città aderenti ad Eurocities sicuramente farò sentire la voce degli enti locali».