  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Interrogatorio di garanzia

Fondi ad Hamas, Hannoun alla giudice: “Nessun finanziamento diretto o indiretto”

Gli avvocati: "Confortato dal presidio di ieri sera sotto il carcere". Il 63enne architetto palestinese non ha risposto alle domande della gip ma ha rilasciato una dichiarazione spontanea

Generico dicembre 2025

Genova. Non ha risposto alle domande della gip Silvia Carpanini ma ha rilasciato spontanee dichiarazioni Mohammad Hannoun, arrestato sabato perché accusato di essere un finanziatore e membro di Hamas. “Non ha avuto modo di leggere gli atti – chiariscono i suoi legali Emanuele Tambuscio e Fabio Sommovigo dopo l’interrogatorio di garanzia – e per questo gli abbiamo consigliato noi di non rispondere per ora”

Il 63enne architetto e fondatore di diverse associazioni di beneficienza, ha parlato per circa mezz’ora e “ha rivendicato la sua attività di raccolta fondi per attività precise di beneficenza a favore del popolo palestinese in tutte le sedi, cioè Gaza, la Cisgiordania e i campi profughi, attività che ha cominciato a svolgere negli anni Novanta” spiegano i legali

Nelle dichiarazioni spontanee l’architetto palestinese “ha negato di aver finanziato direttamente o indirettamente Hamas” e “ha spiegato con un po’ di dettagli per quanto possibile come funzionava la raccolta fondi e la loro distribuzione prima e dopo il 2023 con i grandi cambiamenti che ovviamente ci sono stati dopo il 7 ottobre”.

Per adesso il 63enne accusato di essere al vertice della cellula italiana di Hamas resta in carcere: “Il provvedimento è già eseguito”. Gli avvocati valuteranno se presentare una qualche istanza di attenuazione della misura o se proporre ricorso al tribunale del Riesame. Hannoun ha saputo del presidio di solidarietà che si è svolto ieri sera sotto il carcere di Marassi “Ce lo ha detto ha detto che lo ha visto alla tv e ci è apparso confortato, anche se è una persona molto posata”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.