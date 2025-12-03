Fondazione Carige sostiene “l’umanesimo digitale” del liceo classico D’Oria di Genova

Genova. Fondazione Carige sostiene il progetto “Liceo Classico del Futuro” del Liceo Andrea D’Oria di Genova, un percorso pluriennale che mira a integrare strumenti e competenze digitali nella formazione classica, in un’ottica di vero “umanesimo digitale”. L’iniziativa nasce per formare umanisti digitalmente competenti, capaci di mettere la tecnologia al servizio dell’uomo e non viceversa.



Grazie al contributo della Fondazione, l’Aula Magna “Salvatore Di Meglio” è stata rinnovata con un impianto video automatizzato che consentirà di registrare con qualità semiprofessionale lezioni, incontri ed eventi della scuola, rendendoli fruibili anche sulla piattaforma digitale Agorà, la nuova piazza virtuale dell’istituto. Il miglioramento tecnologico si inserisce in un percorso più ampio di attenzione alla comunicazione digitale e offre un supporto diretto alle attività didattiche, anche in relazione al PCTO promosso dalla Fondazione e dedicato a due classi terze, che si sono formate su scrittura giornalistica, produzione video e audio, social media, tecniche narrative digitali e ufficio stampa. L’auspicio è che tale esperienza possa essere riproposta e consolidata negli anni, contribuendo alla crescita culturale e digitale degli studenti.

A completamento di questo impegno sul fronte della comunicazione e della cultura digitale, si affianca l’avvio di una campagna contro le fake news, sviluppata da Fondazione Carige insieme a Fondazione De Ferrari. Il progetto sarà presentato nei prossimi giorni al D’Oria e successivamente esteso alle scuole delle province di Genova e Imperia attraverso una brochure operativa, che raccoglie esempi, checklist di verifica, casi studio e una sezione dedicata ai meccanismi dei social network e dell’intelligenza artificiale.

“Sostenere il Liceo Classico del Futuro del D’Oria significa investire in una comunità di giovani capaci di abitare con competenza critica il mondo digitale – dichiara il presidente di Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo -. Il digitale è uno strumento prezioso e potente, ma anche delicato, soprattutto per le nuove generazioni: è il mezzo attraverso cui si veicolano informazioni che devono essere reali, comprese e non strumentalizzabili. Per questo Fondazione Carige considera strategico favorire progettualità che, come questa, coniugano innovazione tecnologica, radici culturali e responsabilità civica. Il tema dell’umanesimo digitale, che il Liceo porta avanti con metodo e visione, rappresenta una delle sfide educative del nostro tempo: non basta saper usare gli strumenti, è necessario comprenderne i linguaggi, l’impatto sulla società e le implicazioni etiche. Questo progetto rappresenta un modello virtuoso che desideriamo valorizzare e promuovere nel territorio per confermare il ruolo della Fondazione a sostegno delle eccellenze formative liguri e dell’educazione come bene comune”. Il progetto del Liceo Classico del Futuro prevede una progressiva integrazione tra lo spazio fisico dell’Aula Magna e l’Agorà digitale, la piattaforma web ideata dai docenti dell’istituto per creare uno spazio di incontro virtuale dove docenti e studenti possono interagire, comunicare e partecipare alla vita scolastica.

“La preziosa collaborazione fra due Istituzioni ‘storiche’ del nostro territorio, la Fondazione Carige ed il Liceo Classico Andrea D’Oria – sottolinea la preside del liceo, Maria Aurelia Viotti – ha reso possibile la concretizzazione tecnologica e culturale di una formazione, quella del Liceo classico del Futuro, che salda tradizione e linguaggi multimediali nella prospettiva di una preparazione approfondita e critica dei cittadini di oggi e di domani”.



Grazie al nuovo impianto video installato, gli eventi dell’Aula Magna diventeranno materiali didattici, archiviati e riutilizzabili nei laboratori dedicati alle digital humanities. Sarà quindi possibile far dialogare in tempo reale le attività in presenza con la partecipazione online, come in una vera “piazza” contemporanea, capace di valorizzare la produzione culturale degli studenti.

“Il progetto Liceo classico del futuro parte dall’obiettivo di collegare lo spazio fisico della nostra Aula Magna, rinnovata con un sofisticato impianto di registrazione audio-video digitale, con la piattaforma web Agorà del Liceo D’Oria – spiega la professoressa Alessandra Bertolotto -.

Questa integrazione tra dimensione reale e virtuale mira a preparare i nostri studenti alle digital humanities, fornendo loro le competenze per utilizzare consapevolmente le risorse digitali nelle discipline umanistiche. Gli studenti sono formati per gestire autonomamente le registrazioni di eventi, conferenze e dibattiti, creando contenuti multimediali accessibili a tutti. L’obiettivo è preparare umanisti digitalmente competenti, capaci di mettere la tecnologia al servizio dell’uomo”.

Nell’ambito del PCTO sostenuto da Fondazione Carige, due classi terze del liceo hanno avviato un percorso di formazione dedicato al mondo della comunicazione: dalla stesura di un piano editoriale alla scrittura di articoli giornalistici, dalla progettazione di video e podcast alla realizzazione di campagne social, fino ai fondamenti dell’ufficio stampa.

“Il progetto di Formazione Scuola Lavoro ‘Esperti di umanesimo digitale’ coniuga didattica tradizionale, strumenti digitali e linguaggi contemporanei – evidenzia la professoressa Cristina Frisone -. In quest’ottica, due classi terze hanno svolto un percorso di 20 ore, lavorando in gruppo sotto la guida di professionisti esperti di comunicazione e grafica pubblicitaria. Ogni gruppo ha realizzato un piano di comunicazione completo con video, podcast e contenuti social, con particolare attenzione alla veste grafica e all’efficacia del messaggio. L’obiettivo prefissato di valorizzare il liceo classico come modello di innovazione nella tradizione è stato raggiunto. Gli studenti hanno acquisito capacità professionali nella produzione audiovisiva, nella creazione di contenuti e nella gestione dei social media, oltre a competenze trasversali utili per l’orientamento universitario e lavorativo”.

A chiusura del progetto, Fondazione Carige, insieme a Fondazione De Ferrari, lancia una nuova iniziativa che partirà nei prossimi giorni proprio dal Liceo Classico Andrea D’Oria di Genova. Una brochure dedicata alla lotta alla disinformazione che sarà distribuita nelle classi prime dei licei delle province di Genova e Imperia e utilizzata come strumento educativo. La pubblicazione – coordinata dal giornalista Franco Manzitti e con la collaborazione scientifica di Francesca Scorcucchi e Simona Tarzia di MediaLab – contiene esempi, checklist di verifica, casi studio e una sezione dedicata ai meccanismi dei social e dell’intelligenza artificiale.

“La fruizione delle notizie da un contesto generalista come il web, anziché dalle redazioni di giornali e telegiornali, fa nascere il problema di come riconoscere la veridicità delle informazioni – osserva il presidente della Fondazione De Ferrari, Fabrizio De Ferrari -. Per questo la nostra Fondazione, con il sostegno di Fondazione Carige, ha preparato un opuscolo di prima informazione su questo tema fondamentale, che sarà diffuso nelle classi 1° Liceo degli Istituti Scolastici delle province di Genova e Imperia, nell’anno scolastico in corso, 2025-26. Insieme alla distribuzione delle brochure organizzeremo incontri con gli studenti nelle scuole a cura delle giornaliste Francesca Scorcucchi e Simona Tarzia”.