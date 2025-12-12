“Flying”: l’avventura musicale e visionaria tra surf, fantasia e metamorfosi, arriva in scena alla Claque

Genova. Un radiodramma musicale che diventa teatro, un viaggio psichedelico dentro e fuori se stessi, una storia che unisce surf, fantasia e crescita personale: “FLYING – Lo straordinario volo di Gianenrico Cappelletti” arriva alla Claque di Genova venerdì 19 e sabato 20 dicembre per due appuntamenti unici.

Scritto e creato da Roberto Nappi Calcagno, Riccardo Baudino e Bjorn Giordano, lo spettacolo racconta la sorprendente metamorfosi di Cap, un tempo giovane costruttore di tavole da surf geniale, oggi un cinquantenne svuotato che trova rifugio solo nelle sue malinconiche costruzioni di mattoncini Lego.

Quando l’ennesima giornata massacrante nel negozio di articoli acquatici dove lavora lo schiaccia definitivamente, Cap si rifugia sotto la doccia stringendo l’ultima tavola incompiuta. Ed è lì che due misteriose presenze – Yemà, semidea marina luminosa e giocosa, e Night Sniper, ombroso esploratore dell’inconscio – lo trascinano in un viaggio onirico fatto di deserti popolati da statue, creature magiche, ricordi rimossi e cerchi concentrici che si aprono come portali interiori.

“Volevamo raccontare una storia che parlasse di trasformazione e coraggio – spiegano gli autori Roberto Nappi Calcagno, Riccardo Baudino e Bjorn Giordano -. Flying nasce dal desiderio di ricordare che, a qualsiasi età, possiamo riconnetterci con la parte più autentica e vitale di noi. Cap nel suo viaggio incontra le zone d’ombra della mente, ma anche quella forza creativa che tutti possediamo e che spesso dimentichiamo”.

Lo spettacolo, ideato da Roberto Nappi Calcagno (musiche e sound design) e Riccardo Baudino (drammaturgia, insieme a Bjorn Giordano), per la regia di Riccardo Baudino, vede in scena come protagonista il pluripremiato cantautore genovese Federico Sirianni, insieme ad Alessandro Barbini, Michele Spanò, Daniela Camera, Marco Rivolta e Marco Taddei.

A Bjorn Giordano è invece affidato l’innovativo live drawing con animazione 2D.

Motore emotivo del viaggio del protagonista Cap è la musica, un linguaggio che apre varchi dove sembrava esserci solo buio. Per questa parte fondamentale dello spettacolo, gli autori hanno scelto la RNC LAB band: Albert Sardei, Roberto Nappi Calcagno, Fabio De Rosa, Jacopo Gabutto, Carola Ottonello, Simone Amodeo, Luca Terzolo, Claudio De Mattei e Andrea Tassara.

Per la parte visiva, insieme alle illustrazioni disegnate in tempo reale da Bjorn Giordano, Flying può contare sulla collaborazione artistica di Ale Piano e dei suoi celebri “Alter Ego”.

“Flying è una storia che parla a chiunque abbia attraversato un momento di smarrimento – aggiungono gli autori -. Unisce musica, parola e illustrazione per costruire un’esperienza immersiva e poetica che invita lo spettatore a riscoprire il proprio istinto creativo, il proprio slancio vitale e quella scintilla di libertà che spesso si crede perduta. Un messaggio positivo, avventuroso e universale, che ci ricorda che abbiamo sempre il potere di riconnetterci con le nostre parti più autentiche, vitali e luminose”.