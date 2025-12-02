Fiorella Mannoia canta Faber e Fossati: il nuovo tour parte da Genova

Genova. Sarà Genova a inaugurare il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia, Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, che debutta sabato 27 giugno 2026 all’Arena del Mare del Porto Antico, all’interno di Altraonda Festival.

Un avvio simbolico, nella città che ha visto nascere sia Fabrizio De André sia Ivano Fossati, ai quali l’artista dedica questo viaggio tra brani noti, riletture e omaggi legati anche ai trent’anni di Anime Salve. Un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996.

Dopo la data genovese, il tour proseguirà per tutta l’estate in diverse tappe italiane. I biglietti sono disponibili dal 3 dicembre su Ticketone e nei circuiti abituali. La rassegna estiva del Porto Antico ospiterà inoltre Bresh, Negramaro, Litfiba e Mannarino, con altri nomi attesi nelle prossime settimane.