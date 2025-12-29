  • News24
Soldi ad Hamas, Cavo attacca: “Da Salis attendismo e vittimismo: i palestinesi e i genovesi traditi sono le vere vittime”

"Non mettiamo in discussione la sua buona fede, ma allo stesso tempo non possiamo accettare l'arroganza e i toni con cui Salis affronta oggi il caso dei fondi ad Hamas senza prendere le distanze in maniera chiara e netta"

Genova. “Oggi la sindaca Silvia Salis fa sapere di aver scelto inizialmente il silenzio sull’inquietante vicenda dei finanziamenti ad Hamas perché ‘le inchieste non si commentano’. Una scelta attendista decisamente inedita per chi non ha mai esitato a prendere posizione sui fatti di cronaca, una su tutti la discesa immediata in piazza, senza aspettare verifiche, per il presunto attacco squadrista a un sindacalista della Cgil poi rivelatosi un’invenzione. Un doppiopesismo, un garantismo a corrente alternata, che lasciano quantomeno interdetti”.

Lo afferma Ilaria Cavo, deputata ligure, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo di Noi Moderati-Orgoglio Genova in consiglio comunale.

“Non siamo a chiederle spiegazioni per la sua presenza, insieme ad altri sindaci di sinistra, alla stessa manifestazione a cui partecipò Hannoun; non mettiamo in discussione la sua buona fede, ma allo stesso tempo non possiamo accettare l’arroganza e i toni con cui Salis affronta oggi il caso dei fondi ad Hamas, scoppiato proprio nella Genova di cui è sindaca, senza prendere le distanze in maniera chiara e netta da quanto emerso. Di fronte ad accuse gravissime sarebbero bastate poche parole di condanna verso qualunque tentativo di usare la causa palestinese per raccogliere fondi per beneficenza da girare poi ai terroristi. Invece abbiamo ascoltato solo attacchi, attendismo e distinguo. Ma la prima vittima non è lei, è la sofferenza del popolo palestinese, strumentalizzata, e sono i genovesi, la loro solidarietà, che è stata tradita“.

