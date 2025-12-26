Genova. La Fiera del Libro di galleria Mazzini festeggia il Natale con un gesto solidale: grazie alla massiccia presenza di genovesi e turisti che hanno curiosato e acquistato tra i banchi in occasione della centesima edizione, la raccolta di fondi a favore del Fondo per la Malattie Renali del Bambino del Gaslini ha raggiunto in anticipo l’obiettivo dei 10mila euro.

I fondi sono stati raccolti attraverso le offerte per i calendari dei 100 anni della Fiera, e il traguardo è stato tagliato proprio il giorno di Natale. Con la cifra raccolta è stato acquistato un server per dare un futuro ai bambini con malattie renali.

“Servirà per migliorare la cura dei bambini seguiti presso l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia Dialisi e Trapianto, oggi è fondamentale saper leggere e interpretare grandi quantità di dati – ha detto Luisa Anselmi presidente del Fondo per le Malattie Renali del Bambino. – risultati degli esami, informazioni cliniche, analisi molecolari, immagini e parametri che variano nel tempo. Quando questi dati vengono analizzati con la giusta potenza di calcolo, possono rivelare segnali precoci della malattia, indicare il rischio di peggioramento e guidare i medici verso il trattamento più appropriato per ciascun bambino”.

Per dare il proprio contributo, la Fiera del Libro ha stampato migliaia di calendari che ripercorrono mese per mese la storia della Fiera e il suo presente e che saranno disponibili anche nei prossimi giorni.