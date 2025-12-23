Fiera del Libro, sabato 27 ripartono le visite guidate gratuite. Genova nell’Ottocento e Genova negli anni Venti

Genova. In occasione delle celebrazioni per i 100 anni della Fiera del Libro, attualmente allestita in Galleria Mazzini, l’associazione di cui fanno parte gli storici librai offre alla città, ai Genovesi e ai turisti, la possibilità di conoscere meglio Genova attraverso visite guidate a partecipazione gratuita. Due i temi che verranno trattati, con cinque appuntamenti per ciascuno: Genova nell’Ottocento e Genova negli anni Venti.

Per il primo tema, quello ottocentesco, visita guidata gratuita a cura di Claudia bergamaschi sabato 27 dicembre alle ore 10, con partenza da Galleria Mazzini; poi la visita verrà replicata sabato 3 gennaio alle 16, domenica 4 gennaio alle 10 e martedì 6 gennaio alle 16. La visita partirà da Galleria Mazzini, situata nel cuore pulsante di Genova, per poi proseguire verso Piazza De Ferrari; si racconterà la creazione del nuovo centro moderno della città, la costruzione di Galleria Mazzini e le memorie dimenticate dell’antico quartiere di Portoria. Uno degli aspetti più rilevanti di Genova e l’800 è la radicale trasformazione urbanistica. Con l’intensificarsi della rivoluzione industriale, la città vede la costruzione di nuovi quartieri, ponti, e infrastrutture. Questo periodo segna anche la nascita dei grandi palazzi nobiliari che arricchiscono il paesaggio urbano, insieme a teatri, musei e gallerie d’arte.

Al pomeriggio di sabato 27 dicembre, con partenza alle ore 16, altra visita guidata a cura di Claudia bergamaschi su Genova negli anni Venti; con repliche martedì 30 dicembre alle 16, venerdì 2 gennaio alle 16, domenica 4 gennaio alle 16 e lunedì 5 gennaio alle 16. In particolare, sarà un tour alla scoperta dei palazzi in stile Liberty e comunque le grandi architetture del primo Novecento; da vedere anche le botteghe storiche che spesso risalgono a quell’epoca; ricordando che tra qualche giorno inizieranno le celebrazioni per la Grande Genova, nata nel 1926: cent’anni come la Fiera del Libro.

Per iscriversi inviare la propria adesione alla mail: sfogliandogenova@gmail.com.