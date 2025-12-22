Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica a Genova il 9 gennaio: tra i tedofori il nuotatore Razzetti

Genova. La fiamma delle Olimpiadi della neve, a Genova, arriverà dal mare. Un percorso speciale quello che la torcia dei giochi Milano Cortina 2026 affronterà nella sua tappa numero 33, quella da Portofino a Genova. L’appuntamento è per venerdì 9 gennaio 2026. In queste ore la staffetta che simboleggia la competizione sportiva si trova in Campania, diretta a Pompei.

Accesa nell’antica Olimpia, la fiamma ha attraversato la Grecia e ha poi raggiunto l’Italia partendo da Roma il 6 dicembre per poi percorrere tutte le regioni e province italiane in 63 giorni: 12mila chilometri fino alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali allo stadio San Siro di Milano il 6 febbraio 2026.

Nella tappa genovese si alterneranno una settantina di tedofori, i portatori della fiamma, individuati tra atleti e atlete di altissimo livello, ma non solo, oltre a personaggi pubblici e del mondo dello spettacolo. A Genova città il percorso si snoderà da Boccadasse al porto antico, dove la torcia arriverà, appunto, via mare.

A calata Mandraccio, dalle 17 alle 19.30, sarà anche allestito un villaggio con eventi e stand per far incontrare il mondo dei giochi invernali a cittadini e turisti. L’iniziativa è organizzata dal comitato Milano-Cortina 2026 insieme al Comune di Genova. Ad attendere la fiamma ci sarà la sindaca Silvia Salis.

I tedofori, c’è anche il nuotatore Alberto Razzetti

L’ultimo a tenere in mano la torcia, nella tappa genovese, sarà il nuotatore Alberto Razzetti: 26 anni, lavagnese, olimpico a Tokyo2020 reduce da un’ottima prestazione agli Europei con la vittoria dell’oro nei 400 misti.

Altri tedofori della fiamma olimpica a Genova, secondo la l’elenco fornito finora dal portale ufficiale Olympics, sono Gabriele Lanza, atleta di para ice hockey, già a Berlino e ai giochi di Beijing 2022.

Ci sarà poi la sincronetta Linda Cerruti, regina del nuoto artistico italiano: ha partecipato alle olimpiadi di Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024. Con lei Ilaria Elvira Accame, velocista specializzata nei 400 metri piani.

Non solo sportivi: la torcia passerà anche nelle mani di Tommaso Cassissa, noto content creator genovese che racconterà le bellezze della sua amata Liguria attraverso i propri profili social e sarà presente alla city celebration di Genova a calata Madraccio.

La fiamma olimpica a Genova e in Liguria

Il passaggio in Liguria è atteso tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026. Dopo aver attraversato la Toscana toccherà La Spezia, ma poi ripasserà ancora nel nord toscano tra Massa e Carrara.

Poi tornerà in Liguria nel Golfo dei Poeti e proseguire attraversando le Cinque Terre e poi Lavagna, Chiavari, Rapallo, Camogli e Portofino. La giornata del 9 gennaio si concluderà appunto Genova.

Sabato 10 gennaio 2026 il viaggio riprenderà in Liguria attraversando Savona, Imperia, Sanremo , Dolceacqua e Ventimiglia, poi la fiamma andrà in Piemonte.