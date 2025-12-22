  • News24
Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica a Genova il 9 gennaio: tra i tedofori il nuotatore Razzetti

La torcia, partita dalla Grecia, arriverà via mare al porto antico dove sarà allestito un villaggio aperto al pubblico

torcia olimpica

Genova. La fiamma delle Olimpiadi della neve, a Genova, arriverà dal mare. Un percorso speciale quello che la torcia dei giochi Milano Cortina 2026 affronterà nella sua tappa numero 33, quella da Portofino a Genova. L’appuntamento è per venerdì 9 gennaio 2026. In queste ore la staffetta che simboleggia la competizione sportiva si trova in Campania, diretta a Pompei.

Accesa nell’antica Olimpia, la fiamma ha attraversato la Grecia e ha poi raggiunto l’Italia partendo da Roma il 6 dicembre per poi percorrere tutte le regioni e province italiane in 63 giorni: 12mila chilometri fino alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali allo stadio San Siro di Milano il 6 febbraio 2026.

Nella tappa genovese si alterneranno una settantina di tedofori, i portatori della fiamma, individuati tra atleti e atlete di altissimo livello, ma non solo, oltre a personaggi pubblici e del mondo dello spettacolo. A Genova città il percorso si snoderà da Boccadasse al porto antico, dove la torcia arriverà, appunto, via mare.

A calata Mandraccio, dalle 17 alle 19.30, sarà anche allestito un villaggio con eventi e stand per far incontrare il mondo dei giochi invernali a cittadini e turisti. L’iniziativa è organizzata dal comitato Milano-Cortina 2026 insieme al Comune di Genova. Ad attendere la fiamma ci sarà la sindaca Silvia Salis.

I tedofori, c’è anche il nuotatore Alberto Razzetti

L’ultimo a tenere in mano la torcia, nella tappa genovese, sarà il nuotatore Alberto Razzetti: 26 anni, lavagnese, olimpico a Tokyo2020 reduce da un’ottima prestazione agli Europei con la vittoria dell’oro nei 400 misti.

Altri tedofori della fiamma olimpica a Genova, secondo la l’elenco fornito finora dal portale ufficiale Olympics, sono Gabriele Lanza, atleta di para ice hockey, già a Berlino e ai giochi di Beijing 2022.

Ci sarà poi la sincronetta Linda Cerruti, regina del nuoto artistico italiano: ha partecipato alle olimpiadi di Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024. Con lei Ilaria Elvira Accame, velocista specializzata nei 400 metri piani.

Non solo sportivi: la torcia passerà anche nelle mani di Tommaso Cassissa, noto content creator genovese che racconterà le bellezze della sua amata Liguria attraverso i propri profili social e sarà presente alla city celebration di Genova a calata Madraccio.

La fiamma olimpica a Genova e in Liguria

Il passaggio in Liguria è atteso tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio 2026. Dopo aver attraversato la Toscana toccherà La Spezia, ma poi ripasserà ancora nel nord toscano tra Massa e Carrara.

Poi tornerà in Liguria nel Golfo dei Poeti e proseguire attraversando le Cinque Terre e poi Lavagna, Chiavari, Rapallo, Camogli e Portofino. La giornata del 9 gennaio si concluderà appunto Genova.

Sabato 10 gennaio 2026 il viaggio riprenderà in Liguria attraversando Savona, Imperia, Sanremo , Dolceacqua e Ventimiglia, poi la fiamma andrà in Piemonte.

