Festival della Giornata del Migrante e la Famiglia Ecuadoriana a Genova, seconda edizione da tutto esaurito

Genova, 29 novembre 2025 – Si è tenuta a Genova la seconda edizione del “Festival della Giornata del Migrante e la Famiglia Ecuadoriana”. L’evento, ideato ed organizzato dal Consolato Generale dell’Ecuador a Genova si è svolto presso lo Stadio di Genova Palateknoship in occasione della “Giornata Internazionale del Migrante” (18 dicembre). L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di promuovere l’unità, l’amicizia e l’integrazione all’interno della comunità migrante della regione

Il Festival è stato visitato da 7500 persone tra le 11:00 e le 20:00 di sabato 29 novembre[cite: 11]. La manifestazione ha ospitato quasi 60 stand, gestiti da circa 300 persone, che includevano imprenditori, commercianti, ristoratori e associazioni di residenti ecuadoriani.

Erano presenti anche enti, istituzioni e aziende italiane che collaborano con il Consolato Generale a progetti volti a promuovere l’occupazione, la formazione e l’orientamento gratuito in vari ambiti a beneficio della comunità ecuadoriana e latinoamericana di GenovaSul palco principale si sono esibiti oltre 80 artisti. All’organizzazione hanno partecipato oltre 30 volontari e 4 funzionari del Consolato Generale

La cerimonia di apertura è stata presieduta dal Console Generale, Oscar F. Izquierdo Arboleda. Sono stati intonati gli inni nazionali dell’Ecuador e dell’Italia, seguiti dal discorso di ringraziamento del Console alla comunità e alle autorità.

Tra le autorità comunali e regionali che hanno presenziato si segnalano: Claudio Villa, Presidente del Consiglio Comunale di Genova, Cristina Lodi, assessore al Welfare del Comune di Genova, Mario Mascia, Consigliere del Comune di Genova e Stefano Piccolo, Vice Capo di Gabinetto della Prefettura di Genova. Erano presenti anche rappresentanti dei Carabinieri, della Polizia di Stato di Genova, rappresentanti del Corpo Consolare, sponsor e leader della comunità ecuadoriana.

Il Console Generale ha espresso un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor, i collaboratori e i volontari[cite: 21]. Gli sponsor che hanno reso possibile l’evento sono stati: Cisl Liguria, Cressi Sub, Europe Gram Solutions Academy, SPL Group SRL, Diana Viaggi, Coop Liguria, MPJ srl Impianti e Il Pontiletto

Tra le associazioni che hanno collaborato all’evento figurano: Asociación Los Andes, Il Quotidiano Latino-Americano, Casa del Migrante Ecuatoriano e IRFEYAL

Il Festival è stato un’occasione per le comunità ecuadoriana, latinoamericana e italiana di condividere la cultura, la gastronomia e la “visione gioiosa della vita”. Il successo di questa seconda edizione rafforza l’impegno del Consolato Generale dell’Ecuador verso la comunità migrante, composta da 50.000 connazionali nella regione.