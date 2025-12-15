Festa di Natale e della Cucina del Riuso: il 19 dicembre presso il Centro del riuso

Genova. Venerdì 19 dicembre 2025, dalle 12:30 alle 14:30, presso il Centro del Riuso e del Riparo di Via Bologna 110r a Genova (quartiere San Teodoro), si terrà la Festa di Natale e della Cucina del Riuso dal titolo “Il Gusto del Riuso: la cucina che non spreca”, un appuntamento dedicato alla sensibilizzazione sul tema dello spreco alimentare e alla promozione del riutilizzo degli alimenti “avanzati” in cucina.

Una apposita giuria composta da Roberto Solinas – Istituto Alberghiero Marco Polo, Marcella Ercoli Istituto Alberghiero Nino Bergese, Alessandro Cavo – Presidente Ascom Genova e Biagio Peres – Confesercenti Genova valuterà i piatti preparati dai cittadini che parteciperanno all’iniziativa utilizzando almeno un ingrediente costituito da un avanzo alimentare e premierà le ricette più creative con speciali premi del riuso.

La Festa di Natale e della Cucina del Riuso è promossa da Assoutenti Liguria, gestore del Centro del Riuso, in collaborazione Adoc Genova e Liguria, Associazione Ambiente e Cultura: Energia al Quadrato e con la partecipazione di AMIU Genova, Comune di Genova – Ufficio CEAS, Municipio II Centro Ovest.