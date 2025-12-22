Ferrovie, Rfi attiva nuove tecnologie per la gestione del traffico sulla Genova Milano

Genova. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha attivato la prima fase del Lotto 3 del Programma europeo “Breakthrough” sulla linea Milano-Genova, con l’introduzione sulla tratta PAVIA-VOGHERA del sistema ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System) livello 2, la più evoluta tecnologia per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Il nuovo sistema di segnalamento favorisce inoltre l’interoperabilità tra operatori ferroviari provenienti da diverse nazioni sulla base di informazioni scambiate fra il sottosistema di terra e di bordo, permettendo ai treni dei diversi paesi di circolare senza soluzione di continuità su tutte le linee europee, garantendo al tempo stesso la circolazione in sicurezza dei treni con l’adozione di funzionalità e con tecnologie all’avanguardia. I dati e le informazioni trasmessi permettono di seguire, istante per istante, la marcia del treno fornendo al macchinista sul display, definito a standard europeo per l’interoperabilità ferroviaria, tutte le indicazioni necessarie alla guida, con l’attivazione della frenatura d’emergenza nel caso in cui non siano rispettati tutti i parametri e la velocità del treno superi quella consentita.

L’intervento è un’ulteriore tappa del programma di ammodernamento tecnologico dei sistemi di gestione e controllo del traffico ferroviario dell’asse MILANO-GENOVA, che fa parte del Corridoio interoperabile Reno-Alpi (TEN-T).

I nuovi sistemi, avvalendosi delle più innovative tecnologie, consentono la gestione e supervisione della tratta dal Posto Centrale di Milano Greco nella sala dedicata alle linee alta velocità. Il rinnovo delle tecnologie determinerà un sensibile miglioramento della qualità del servizio e della regolarità della circolazione, garantendo una maggiore affidabilità dell’infrastruttura e un’ottimizzazione della gestione in caso di anormalità. Gli interventi finalizzati all’attivazione hanno coinvolto oltre 200 tecnici tra personale di RFI e delle ditte appaltatrici. La gestione sarà attuata dagli operatori della circolazione utilizzando un’interfaccia informatica tramite software dedicato. Il valore complessivo dell’investimento per la realizzazione dell’intero Lotto 3 del Programma europeo “Breakthrough” sulla linea Milano-Genova è di circa 13 milioni di euro.