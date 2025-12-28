Morte di Fernanda Contri, l’Ordine degli avvocati di Genova: “Un esempio luminoso”

Genova. Anche l’Ordine degli avvocati di Genova esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Fernanda Contri, avvocata, illustre giurista e protagonista della vita istituzionale italiana.

Contri è morta a 90 anni all’ospedale di Rapallo, e i funerali si celebreranno martedì 30 dicembre nella chiesa di Boccadasse a Genova.

Cresciuta professionalmente a Genova, Contri è stata iscritta all’Albo degli avvocati dal 1959 al 2023 con alcune pause durante gli incarichi istituzionali, e ha ricoperto ruoli di massimo rilievo: componente del Consiglio Superiore della Magistratura con l’incarico di oresidente della Commissione Disciplinare, ministra nel governo Ciampi e giudice della Corte costituzionale dal 1996, carica culminata con la nomina a vicepresidente.

“Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, l’avvocata Contri ha sempre incarnato e rappresentato i valori fondamentali dell’Avvocatura – sottolinea l’Ordine – La sua appartenenza al nostro foro ha conferito lustro e prestigio all’intera comunità forense genovese, rappresentando un esempio luminoso per le generazioni di avvocati che l’hanno seguita. La sua straordinaria competenza giuridica e dedizione alle istituzioni restano patrimonio prezioso per l’avvocatura e per il Paese”.