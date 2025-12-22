Fermato in piazza Portello per spaccio, manda in ospedale un agente della Locale

Genova. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo avere aggredito un agente durante un controllo in piazza Portello costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere.

È successo la sera del 19 dicembre scorso. Gli agenti hanno fermato l’uomo, un cittadino senegalese, già noto per attività di spaccio e hanno deciso di procedere con i controlli. Addosso aveva 158 grammi di cocaina e diverse dosi di crack.

Il 43enne ha provato a quel punto a scappare, spingendo, graffiando e colpendo alla fine al viso un agente, che è stato poi accompagnato in ospedale e dimesso con una prognosi di undici giorni.

Alla fine l’uomo è stato fermato e il pubblico ministero di turno ha disposto l’arresto. È stato quindi trasferito in carcere a Marassi in attesa della convalida.