Prevenzione

Nuove droghe, in Liguria una campagna informativa sui rischi del Fentanyl

Il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno presentato da Roberto Arboscello finalizzato a sensibilizzare soprattutto i giovani sull'abuso di questo analgesico

fentanyl

Genova. In Liguria verrà avviata una campagna informativa sui rischi derivanti dal consumo di Fentanyl, un analgesico con una potenza di almeno 80 volte superiore a quella della morfina che si sta diffondendo come nuova droga anche tra i più giovani.

Il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno presentato da Roberto Arboscello (Pd), che ha incassato il parere positivo dell’assessore alla sanità Massimo Nicolò e quello di Veronica Russo e Gianmarco Medusei del gruppo FdI.

“Accolgo molto positivamente il parere favorevole della Giunta e di tutta l’aula al mio ordine del giorno che chiede di avviare una campagna informativa capillare, soprattutto verso i giovani, sugli effetti nocivi del Fentanyl e alle conseguenze del suo utilizzo illegale – ha detto Arboscello – Credo che all’azione repressiva bisogna affiancare una campagna informativa sui rischi che queste sostanze possono portare, compresa la morte. È necessario prendere provvedimenti a 360 gradi per arginare questo fenomeno che sta già diventando una piaga sociale e fare prevenzione”.

Il Fentanyl è stato individuato anche in Liguria nel corso di una serie di sequestri effettuati soprattutto nel Ponente. L’uso ripetuto sviluppa rapidamente tolleranza e dipendenza: non appena si interrompono le somministrazioni subentrano i sintomi tipici dell’astinenza, e si sviluppano interazioni gravi quando si mischia il Fentanyl con eroina, cocaina, alcool e benzodiazepine. Non a caso negli Stati Uniti, dove vi è una vera e propria emergenza, viene chiamata “la droga degli zombie”.

