Federvela, I Zona: chiusura per il percorso formativo del 2025

Genova. Dal 11 al 14 dicembre, con esame il fine settimana successivo, si è svolto l’ultimo atto del percorso formativo del Comitato I Zona per Istruttori di I Livello: il secondo modulo del corso MDS 2025. Ospiti della LNI Sestri Ponente, i futuri istruttori hanno vissuto quattro giorni di alta formazione e di confronto.

Il successo del corso è stato garantito dallo staff della Formazione Istruttori del Comitato I Zona, affiatato e multidisciplinare, capace di lavorare in totale sinergia, composto da Paolo Vianson e Fabio Costa (YEM), Micaela Conti, Greta Capelli, Emanuele Belgrano e Filippo Gallucci (Derive), Davide Fazio (Wing).

La profonda sintonia professionale dei formatori ha permesso di trasmettere non solo competenze tecniche, ma anche una grande disponibilità umana, doti ampiamente riconosciute dagli allievi nei loro feedback estremamente positivi.

Grazie a un numero di partecipanti equilibrato (venti più alcuni recuperi), il lavoro è stato molto intenso e produttivo. I ragazzi si sono messi in gioco presentando lezioni simulate e confrontandosi apertamente con i docenti su tematiche chiave. Ne è nato un clima stimolante e disteso, in cui la collaborazione ha accelerato l’apprendimento e migliorato la qualità del lavoro svolto.

Nonostante il calendario segnasse “dicembre”, un meteo dalle tinte quasi primaverili ha accompagnato il gruppo in acqua ogni giorno. Questo ha permesso di seguire fedelmente la progressione didattica FIV (dal corso breve all’avanzato), mettendo subito in pratica la teoria pianificata al mattino.

Questo il pensiero dello staff della Formazione della I-Zona. “Un ringraziamento speciale va alla LNI Sestri Ponente per la gradita accoglienza: la disponibilità degli spazi e delle imbarcazioni 420 è stata fondamentale per l’ottima riuscita logistica del corso. Complimenti vivissimi ai nuovi istruttori, pronti a scendere in campo già dalla prossima stagione. Lo staff di formazione esprime grande soddisfazione per l’impegno e la passione dimostrati. Si coglie l’occasione per rinnovare auguri di buon vento a tutti, veterani e nuovi arrivati: che il 2026 sia un anno ricco di successi e soddisfazioni in mare e… non solo”.