Fabbrica delle Idee al Waterfront, si chiamerà “Centro del mare”: da San Paolo ok alla realizzazione di tre piani

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis e il vicesindaco Alessandro Terrile hanno incontrato martedì sera a Tursi i tecnici dell’amministrazione e i vertici della Fondazione Compagnia di San Paolo, il presidente Marco Gilli, Paolo Mulassano e Fulvio Bersanetti, sulla realizzazione del Centro del mare, già noto come Fabbrica delle idee, all’interno del Waterfront di Levante, per completare il disegno del Renzo Piano Building Workshop.

Fondazione Compagnia di San Paolo ha formalizzato la volontà e l’impegno a sostenere economicamente la realizzazione del progetto, per quanto riguarda tre piani dell’edificio da realizzare. Nei giorni scorsi è stata riscontrata anche la disponibilità di Regione Liguria.

Verrà dunque fissato prossimamente un nuovo incontro tra Comune, Regione e Renzo Piano Building Workshop per condividere gli ultimi sviluppi. Per concludere gli accordi saranno poi necessari alcuni tempi tecnici per l’aggiornamento e la congruità della perizia sull’edificio da costruire e l’area da acquistare.

Che cos’è la Fabbrica delle Idee

La Fabbrica delle Idee dovrebbe diventare un edificio ex novo all’interno dell’area del Waterfront Levante, e sorgerebbe sul lato a monte del canale, a ridosso del muraglione di corso Saffi.

Nei disegni firmati Renzo Piano si vede una struttura in vetro e acciaio, con locali per nuove aziende, spazi destinati alle imprese ma anche a studenti e ricercatori, un’area hospitality, locali per il coworking.

Cds Holding, il gruppo immobiliare che ha in mano tutta la partita del Waterfront Levante e che ne sta curando la costruzione, e Compagnia, hanno fatto realizzare due stime, una da parte del Politecnico di Milano – che parla di 40 milioni di euro di valore – e una del Rina, che stima un valore di 25 milioni di euro. Si attende dunque una nuova perizia da parte di enti terzi per il calcolo esatto dell’investimento.