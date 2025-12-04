Gli Ex-Otago tornano a casa: in estate una grande concerto per celebrare “Marassi”

Genova. A dieci anni dall’uscita di Marassi, gli Ex-Otago tornano a casa. Giovedì 16 luglio 2026, l’Arena del Mare del Porto Antico di Genova lo accoglierà per una festa dedicata a uno dei dischi più amati della band: un ritorno alle origini, ma anche un nuovo abbraccio alla città che ha dato tutto e da cui tutto è partito.

Il live rientra nel programma della seconda edizione di Altraonda Festival, e i biglietti sono già disponibili.Pubblicato nel 2016, Marassi ha rappresentato un punto di svolta per la band: un disco che ha ampliato il loro pubblico e consolidato il ruolo degli Ex-Otago all’interno della scena indie italiana. Dieci anni dopo, brani come La Nostra Pelle, Quando sono con te, I giovani d’oggi e Gli occhi della luna continuano a risuonare come vere e proprie colonne sonore generazionali.

Da Mezze Stagioni (2011) al successo di Marassi, fino alla partecipazione a Sanremo 2019 con Solo una canzone e al recente album Auguri (2023), la band ha attraversato vent’anni di evoluzioni restando fedele a un linguaggio personale e riconoscibile.

Il live del 16 luglio sarà una celebrazione collettiva, un viaggio dentro la memoria e l’energia di un disco che ha cambiato la traiettoria del pop italiano con la città di Genova come quinta naturale di un concerto che profuma di nostalgia.

Fanno parte della seconda edizione di Altraonda Festival anche i concerti di Fiorella Mannoia “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” (27 giugno 2026), Bresh “Mare Nostrum” (mercoledì 1, venerdì 3, sabato 4 luglio 2026), Negramaro (sabato 11 luglio 2026), Litfiba (martedì 14 luglio 2026) e Mannarino (venerdì 17 luglio). Altri annunci sono previsti nelle prossime settimane.