Ex Ilva, blocco alleggerito: riaperta la Guido Rossa. Giovedì sciopero generale dei metalmeccanici

Genova. Prosegue la protesta dei lavoratori ex Ilva con il blocco a Cornigliano, ma un alleggerimento sulla Guido Rossa, che è stata riaperta in entrambe le direzioni dopo le 11 di questa mattina, 3 dicembre.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico con code in autostrada sul nodo di Genova e vie di accesso, code in zona Fiumara e a Campi.

La mobilitazione va avanti e le rsu di Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria hanno proclamato lo sciopero generale dei metalmeccanici ‘a difesa dell’industria a Genova’ previsto per domani, giovedì 4 dicembre. Nel volantino compaiono solo Fiom Cgil e Fim Cisl, la Uilm, dunque si è sfilata. L’appuntamento è fissato alle 9 ai Giardini Melis di Cornigliano. Lo sciopero sarà per l’intero turno di lavoro. Nel volantino si legge: ‘Non ci faremo derubare della nostra industria a Genova e della siderurgia in Italia da un governo vile e incapace di trovare vere soluzioni che scongiurino la chiusura dello stabilimento di Cornigliano’.

Lo sciopero generale era nell’aria, già annunciato a voce ieri dai sindacalisti a Cornigliano e poi confermato anche in un altro volantino di oggi, 3 dicembre, da parte delle Rsu di Acciaierie d’Italia e Ilva in As: ‘Ieri si è conclusa la seconda giornata di lotta, una giornata intensa che difficilmente scorderemo. Abbiamo dimostrato compattezza e determinazione, le nostre armi per non farci derubare il futuro da un governo vile che si nasconde perché incapace a trovare vere soluzioni per scongiurare l’effettiva chiusura dello stabilimento di Cornigliano e della siderurgia in Italia. A lottare con noi e a scaldare i nostri cuori, i lavoratori dell’Ansaldo, di Fincantieri e di Leonardo. Su quello che fu il Ponte Morandi, luogo simbolo della putrescenza di questo sistema, abbiamo pronunciato chiare parole: non vi permetteremo di chiudere la nostra fabbrica e non ci fermeremo finché governo e commissari non faranno marcia indietro sul ciclo corto. Dopo Genova, la lotta si sta estendendo agli stabilimenti di Novi Ligure e Taranto e domani si uniranno a noi tutti i lavoratori delle fabbriche genovesi nello sciopero generale dei metalmeccanici della nostra città a difesa dell’industria a Genova’.

Questa mattina l’assemblea all’ingresso della fabbrica con i sindacalisti che hanno fatto il punto. Nicola Appice della Fim Cisl spiega: “Abbiamo fatto un consiglio di fabbrica in tarda serata e abbiamo deciso alcune cose, che oggi sarebbe stata una giornata in cui avremmo dovuto ricaricare un po’ le batterie. Lo sciopero continua, il presidio davanti alla stazione di Cornigliano continua. Abbiamo deciso di allentare leggermente la pressione sul traffico sulla Guido Rossa. Non vogliamo creare delle inimicizie con i cittadini perché, ovviamente, i nostri obiettivi sono degli altri. ​Oggi continuiamo lo sciopero e ora vediamo se fare un piccolo corteo o andare, comunque, direttamente a dare supporto ai colleghi che sono rimasti davanti alla stazione. La nostra richiesta, noi la ribadiamo, oltre quella di ritirare il piano corto, che non ha nessuna ovviamente prospettiva per il futuro delle aziende del Nord, era di far arrivare a Genova una parte di rotoli da zincare. Perché sullo stagnato ci hanno detto che non ci saranno problemi, continueranno ad arrivare i rotoli; sullo zincato no. Quindi le manifestazioni, comunque i presidi di questi giorni, erano atti a questo obiettivo: fare pressioni per far arrivare rotoli per zincare. ​Ieri sera purtroppo, in tarda serata, è arrivato Bucci e non ha dato buone notizie. Sono le stesse notizie che c’erano state date venerdì scorso al Mimit. Quindi non si è smossa una virgola. Questo capite che è un bel problema”.

Per Appice le notizie sono sconvolgenti: “Sappiamo benissimo che a Genova abbiamo tre prodotti importanti. Non c’è soltanto la latta e lo zincato, abbiamo anche il decapato. Noi abbiamo dei clienti che abbiamo fatto una fatica immane a mantenere perché dopo la gestione ArcelorMittal tendenzialmente li stavamo perdendo. C’è stato un gran lavoro fatto dagli uffici commerciali per poterli tenere questi clienti. E abbiamo sempre detto che la cosa più importante per far andare avanti questi stabilimenti sono la qualità e sono il rispetto per il cliente, perché poi è il cliente che paga per far andare avanti le aziende. ​Oggi questa attenzione sta sparendo. Noi abbiamo degli ordini di zincato che potremo fare solo a Genova, perché sapete benissimo che la banda zincata di un certo spessore a Novi non si può fare. Ci sono gli impianti che non possono fare determinati spessori. A un cliente che sta aspettando del materiale dirgli forse te li manderemo fra tre mesi, non credo che sarà una frase presa con molta felicità. Sarà un cliente che probabilmente si perderà, e questo è grave”.

Il sindacalista della Fim Cisl evidenzia quindi che “fermare gli impianti è pericoloso perché poi la ripartenza è complicata non soltanto per una questione tecnica, ma anche per queste situazioni con i clienti”. Sul decapato, per esempio, migliaia di tonnellate di prodotto che era pronto da essere venduto stamattina risultano cancellate”.

L’esponente della Fim è realista: “Inutile avere false speranze come quelle che sono state date ieri. Abbiamo lo stabilimento di Taranto fermo, lo stabilimento di Novi in sciopero, lo stabilimento di Genova bloccato. La richiesta dei nazionali arrivata ieri era di spostare in modo rapido l’attenzione a Palazzo Chigi. Siamo anche in attesa di queste risposte. ​Noi continuiamo la nostra lotta perché per noi queste scelte sono inaccettabili e incomprensibili. Continuiamo a ribadire che il piano corto va ritirato, che il materiale a Genova deve arrivare non solo per la latta ma anche per le altre produzioni. Tutto questo noi lo continueremo a portare avanti finché avremo almeno qualche lavoratore che ci seguirà. Finché possiamo, continuiamo a lottare perché ci stanno portando via lo stabilimento di Genova”.

Armando Palombo della Fiom Cgil aggiunge: “S’è mossa anche Taranto, s’è mossa Novi, ancora oggi stanno bloccando i presidi anche a Novi. ​Oggi ci riposiamo perché poi comunque bisogna anche misurare le forze. Noi diamo atto al presidente della Regione di averci provato, però non ci fidiamo di nessuno e quindi continuiamo con la nostra protesta. ​Io non vorrei che dietro tutta una serie di tentativi a Genova, ci sia la volontà di anestetizzarci, scioglierci piano piano, perché fanno gola le aree. Che fanno gola le aree lo sappiamo. Che ci anestetizzano ci devono venire a prendere. Prima di mettere le mani su un metro quadro di questa fabbrica ci sono i 1200 lavoratori, ci sono le ditte che sono state con noi, vanno sistemati prima i lavoratori, poi si discute di metri quadri. Lo dico diciamo come avviso ai naviganti. Questo governo sta per essere quello che rischia di chiudere la siderurgia in Italia e questo dobbiamo dirlo con forza. Domani è stato proclamato lo sciopero generale dei metalmeccanici genovesi. Con i nostri mezzi e con le fabbriche che rappresentiamo a Genova, che sono la stragrande maggioranza, marciamo verso la Prefettura. Andiamo là per chiedere di salvare lo stabilimento di Genova facendo arrivare la latta, ma lo chiediamo a questo punto al governo Meloni. Questa è una questione nazionale, dove a Genova abbiamo un tesoretto nostro che ho detto prima, ma poi c’è anche un tesoretto un po’ più grosso che è l’industria nazionale. Non può la presidente del Consiglio stare zitta”.

Ex Ilva, ieri la fumata nera

Ieri sera il presidente della Regione Marco Bucci si è recato al blocco per parlare coi lavoratori dopo un pomeriggio trascorso a colloquio con il commissario Quaranta e il capo di gabinetto del ministro Urso.

Non sono previste soluzioni per mantenere la produzione inalterata fino a febbraio.

“Abbiamo fatto il calcolo di quanti soldi servono, c’è una cifra che oscilla intorno ai 15 milioni – ha detto il governatore al presidio – esiste un problema con la legge europea che non consente aiuti di Stato per le aziende commissariate. Bisogna risolvere il problema Noi continueremo a lavorare per risolverlo, ma non sarà una cosa facile come pensavo, perché la cifra è bassa ma sarebbe un’infrazione enorme della legge europea”.

Bucci ha detto che continuerà a lavorare anche oggi, ma anche che la questione è più difficile di quello che pensava. Ha anche confermato che nessuno andrà in cassa integrazione e che sui 70 operai che andranno in formazione si spenderà per fare in modo che facciano manutenzione straordinaria: “Dei 200 milioni di manutenzione chiederò che una parte venga a Genova per fare qualcosa di buono per la fabbrica stessa”.

“Restiamo determinati. Ora o mai più” ha detto Armando Palombo (rsu Fiom), ma tra i lavoratori serpeggia il pessimismo (“ci tengono in fabbrica a far niente” è il sentimento di frustrazione espresso a voce durante l’incontro con Bucci). A livello nazionale la battaglia di Genova compare poco: ha fatto notizia il momento davanti all’aeroporto.

Lo storico sindacalista della Fiom Franco Grondona non ha usato mezzi termini: “Le regole europee sono balle, Meloni fa la grande europeista per pochi milioni, ma chi pensano di prendere in giro? Se necessario ci andiamo a picchiare con le forze di polizia noi non abbiamo paura, così finiamo sulle pagine dei giornali e poi sono affari del governo dire che picchiano gli operai che lottano per difendere la fabbrica e l’occupazione a Genova”.

Bucci ha comunque invitato i lavoratori a “comportarsi bene, come avete fatto finora”.

La solidarietà dell’Rsu Usb in IIT

Nella mattinata del 3 dicembre è arrivata la solidarietà dei delegati e delle delegate Rsu in Iit dell’Unione Sindacale di Base: ‘Esprimiamo massima solidarietà e supporto a tutti i lavoratori dello stabilimento Acciaierie d’Italia di Cornigliano e di Ansaldo Energia che lottano non soltanto per tutelare il proprio posto di lavoro, ma anche contro la desertificazione produttiva di una città, Genova, attraversata da troppi fronti di crisi, cui, a oggi, soltanto i lavoratori stanno opponendo resistenza. Entrambe le situazioni – a cui si aggiunge il tentativo di smantellamento di parte della produzione in Ansaldo Energia – seppur diverse hanno le stesse cause: l’ennesima manovra finanziaria che taglia servizi e lavoro per gettare miliardi in armi e infrastrutture inutili (come la nuova diga foranea); l’assenza di politiche industriali pubbliche volte a promuovere produzioni moderne e lavoro qualificato, che condannano i nostri territori alla deindustrializzazione su cui attecchiscono soltanto i lavoretti precari e retribuiti in modo indegno del turismo e del commercio”.