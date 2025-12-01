Ex Ilva, Salis: “Nuovi incontri con Urso, vogliamo risposte e non faremo sconti a nessuno”

Genova. “L’ultima notizia è che il ministro ha chiesto un incontro a tutti i sindaci coi presidenti delle Regioni, incontri singoli. Questa settimana dovremmo trovare un giorno per andare di nuovo a parlare col ministro, sperando che ci siano delle novità”. A riportare la novità è stata la sindaca di Genova Silvia Salis che poco dopo mezzogiorno ha raggiunto il presidio dei lavoratori a Cornigliano.

La prima cittadina ha commentato l’incontro di venerdì scorso a Roma: “Non ci sono state date delle risposte. Il piano che è stato fatto è un piano transitorio che non vi dà certezze, che non dà certezza a questa città. Io gli ho fatto una domanda molto chiara: ma se non arrivano investitori, se non c’è un futuro, anche dividendo il polo del Nord, lo Stato cosa fa? Interviene o no? È questa l’unica domanda che da sindaca mi interessa. Se non ci sono investitori cosa facciamo? Chiudiamo? Questa domanda gliel’ho fatta tre volte, non ho avuto una risposta certa”.

“Voglio sapere solo se lo Stato ha idea di cosa fare con Taranto e tutto il polo del Nord. Se ha un’idea ce lo deve dire – ha insistito Salis – quando sono venuti a settembre a chiedermi una risposta sul forno elettrico sembrava che ci fossero investitori, ma più di uno. Voglio che questa cosa vada in porto, però voglio anche sapere qual è il piano B. Ci vengo cento volte a Roma, mi dovete dire qual è l’alternativa. Se la strada è una statalizzazione parziale che porti a rendere attrattivo questo polo industriale per poi darlo ai privati, bene: ditecelo, diteci qual è la strategia, perché sono mesi che veniamo tirati per la giacchetta, soprattutto noi sindaci”.

A proposito delle aree ex Ilva, che Urso invita a “rendere disponibili”, la sindaca ha chiarito: “Al netto di quella che è la produzione industriale, le aree che avanzano sono molto appetibili e verranno destinate a qualcos’altro. Ma io voglio sapere cosa succede alla produzione industriale, perché questa città non si può permettere 1200 persone, con tutto quello che ne consegue, senza lavoro”.

“Difenderò i lavoratori fino in fondo perché fanno parte del futuro di questa città. Non faremo sconti a nessuno – ha concluso Salis – avete la più grande rassicurazione da parte mia. Questa amministrazione è al vostro fianco e come sindaco farò qualsiasi cosa per farmi dare delle risposte”.