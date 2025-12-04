  • News24
Mobilitazione

Ex Ilva, sciopero e corteo da Cornigliano al centro. Salis tra gli operai: “No violenza, non forniamo alibi”

Massiccio dispiegamento di forze dell'ordine davanti alla prefettura. Il centrodestra: "La sindaca si dissoci da chi invoca tensioni e scontri"

Corteo Ex Ilva 4 dicembre

Genova. “Scioperiamo per la dignità del lavoro, il governo sull’ex Ilva ha cambiato le carte in tavola e per noi questo è inaccettabile, chiediamo alla presidente del consiglio di convocarci al tavolo, di fermare il piano di chiusura e di costituire una società pubblica per realizzare il piano di rilancio per il gruppo siderurgico”. Così  Michele De Palma, segretario generale Fiom, in avvio del corteo dei metalmeccanici che oggi, giorno dello sciopero generale della categoria, vede le tute blu marciare da Cornigliano alla prefettura, il palazzo del governo.

Dove, già dalle prime ore del mattino, è stato allestito un massiccio dispositivo di forze dell’ordine. Il timore, giustificato dagli annunci degli stessi sindacalisti nel giorni scorsi, è che la protesta – che finora si è limitata a blocchi stradali, per quanto clamorosi – possa alzare il tiro.

Per questo la sindaca di Genova, Silvia Salis, intorno alle 9 è andata a portare i suoi saluti agli operai a Cornigliano ma anche a rinnovare un appello alla non violenza: “Non forniamo alibi”, facendo eco alle raccomandazioni di ieri da parte dell’arcivescovo di Genova Marco Tasca.

Il centrodestra, con la capogruppo in consiglio comunale di Fdi Alessandra Bianchi, chiede alla prima cittadina di “dissociarsi da chi invoca tensioni e scontri, dopo aver trasformato Genova nella capitale del dissenso è il momento che Silvia Salis e tutta la sua maggioranza prendano le distanze da parole come queste e che, come d’abitudine, non opti per il silenzio selettivo”.

Domani a Roma ci sarà un incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ieri ha provato a dare rassicurazioni sul futuro dell’ex Ilva durante un question time alla Camera, ma a quell’incontro sono invitate solo le istituzioni (Regione e Comune), non i sindacati: “Cosa ci aspettiamo? – dice il Fiom De Palma – quello che ci aspettiamo è che le istituzioni dicano al ministro Urso che il tempo degli incontri per spezzare, per frammentare, per dividere, sono finiti. C’è bisogno invece di un incontro a Palazzo Chigi in cui ci si assuma tutti la responsabilità di fare delle scelte che servono ai lavoratori e ai territori dove insistono gli impianti”.

Il percorso del corteo dei metalmeccanici, questa mattina: giardini Melis, ponte Pieragostini, via Degola, piazza Montano, via Cantore, via Buozzi, via Adua, via Gramsci, piazza Nunziata, Portello, Corvetto, prefettura.​

Nel frattempo un altro volantino, fatto circolare da alcuni comitati di Cornigliano, dà appuntamento alle 16 per una contro-manifestazione in risposta ai disagi subiti dalla delegazione, con tanto di lettera per chiedere un intervento alla prefettura.

