  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Sviluppi

Ex Ilva, dopo la tensione in piazza indagini per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento

Al momento non ci sono indagati tra gli operai che hanno manifestato davanti alla prefettura. Sul caso dell'aggressione ai delegati Uilm a Cornigliano non ancora depositata una denuncia

Corteo Ex Ilva 4 dicembre

Genova. Dopo le scintille tra gli operai ex Ilva e la polizia, giovedì 4 dicembre, davanti alla prefettura di Genova, durante la manifestazione e lo sciopero dei metalmeccanici, la digos della questura ha consegnato una prima informativa alla procura che potrebbe quindi aprire presto un fascicolo con le ipotesi di reato legate agli episodi visti in piazza: danneggiamento e minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Al momento – secondo quanto riportato dall’Ansa – non ci sono indagati: gli inquirenti non hanno ancora identificato i manifestanti che hanno preso parte ai momenti di scontro più acceso, in particolare l’incendio appiccato ad alcuni copertoni posizionati davanti allo schieramento di polizia, il lancio di oggetti pericolosi e l’utilizzo di un muletto da cantiere per sollevare e trainare uno degli alari pozionati dalle forze dell’ordine a difesa del palazzo del governo.

Un’altra informazione filtrata oggi dalla procura riguarda il ferimento di uno degli operai, colpito alla testa durante i disordini da uno dei lacrimogeni lanciati dalla polizia. In realtà, secondo alcune immagini al vaglio degli inquirenti, l’oggetto sarebbe stato calciato da uno dei manifestanti e rimbalzato sulla grata, prima di finire in faccia all’operaio ferito.

Non sono giunte in procura al momento, invece, segnalazioni di possibili violazioni in merito ai presidi in strada a Cornigliano e al corteo che ha bloccato l’autostrada martedì né per l’occupazione delle banchine della stazione Brignole.

Per quanto riguarda l’altro episodio di violenza legato alla mobilitazione per l’ex Ilva – ossia il presunto pestaggio di alcuni delegati Uilm da parte di altri delegati Fiom – al momento non è ancora stata depositata una denuncia.

Più informazioni
leggi anche
Corteo Ex Ilva 4 dicembre
Alta tensione
Ex Ilva, lacrimogeni e alta tensione sotto la Prefettura: le tute blu occupano Brignole poi il rientro a Cornigliano
serri apa
Reazioni
Aggressione a sindacalisti ex Ilva, la Uil: “Azione premeditata di Lotta Comunista, minacce anche altrove”
ilva ex ilva presidio festa
La svolta
Ilva, trovato l’accordo per la produzione di Cornigliano. Festa tra i lavoratori: presidio e blocchi verso la rimozione
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.