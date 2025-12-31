Ex Ilva, Ugl sulla trattativa con il gruppo Flacks: “Siamo molto preoccupati”

Genova. Ugl sulle barricate dopo l’annuncio dell’avvio della trattava tra i commissari straordinari dell’ex Ilva e il gruppo statunitense Flacks per rilevare il gruppo siderurgico.

Antonio Spera, segretario nazionale della Ugl Metalmeccanici, ha definito “preoccupante” la scelta di procedere con un fondo “privo di esperienza industriale nel settore dell’acciaio. Al momento non ci sono piani concreti, ma solo annunci e voci prive di fondamento”.

“Il futuro di tutti i lavoratori diretti, di quelli dell’indotto e dell’ex Ilva in amministrazione straordinaria non può essere subordinato a logiche puramente finanziarie. L’acquisizione simbolica a un euro, la partecipazione pubblica al 40% e i 5 miliardi di investimenti annunciati devono tradursi in impegni chiari e vincolanti. Chiediamo, pertanto, un impegno concreto da parte di tutti i soggetti coinvolti”, prosegue spera, che ha chiesto al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso la convocazione a Palazzo Chigi dei sindacati e dei commissari straordinari.

“Lo Stato deve avere un ruolo centrale nella futura governance dell’azienda per garantire la continuità produttiva, la decarbonizzazione, il risanamento ambientale e la piena tutela dei lavoratori – ha sottolineato Spera – ci opponiamo fermamente a soluzioni riduttive, come la proposta di una ‘mini-Ilva’. Dopo l’accordo sulla decarbonizzazione siglato a Taranto nel 2025, ribadiamo che sono necessari fatti concreti, non solo parole”.