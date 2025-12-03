Ex Ilva, a Cornigliano spunta la contro-manifestazione: “Basta disagi ai danni dei cittadini”

Genova. Alla vigilia dello sciopero generale dei metalmeccanici genovesi, che vedrà i lavoratori marciare verso la Prefettura dopo i tre giorni di blocco stradale per scongiurare la chiusura dell’ex Ilva, gira sui social un volantino in cui si chiamano a raccolta i cittadini in piazza Massena “per dire basta ai gravi problemi che i manifestanti stanno creando a Cornigliano e a tutta Genova“.

“I genovesi non sono responsabili dei vostri problemi, ma a causa vostra stanno pagando duramente le conseguenze delle vostre azioni – si legge nella comunicazione -. A farne le spese non sono i responsabili del vostro malcontento ma gli ammalati gravi, soprattutto gli oncologici, i bambini, gli anziani, gli esercizi. Tanti perderanno il posto di lavoro a causa vostra perché impedite alla gente di recarsi al lavoro. Chiediamo al prefetto di intervenire e di fermare subito questo scempio”.

L’appuntamento è per giovedì 4 dicembre alle ore 16.00, cioè dopo la manifestazione in centro che si concluderà probabilmente in tarda mattinata. Il volantino non reca nessuna firma in calce, ma è stato condiviso da alcuni esponenti dei comitati che nelle scorse settimane si erano opposti all’ipotesi di un forno elettrico per l’acciaieria di Cornigliano.

Tra i promotori ci sono infatti diverse associazioni e comitati (tra cui Cornigliano per la città, il Civ, Viviamo Cornigliano, Celano Boxe e altri) che hanno scritto una lettera a questore, sindaca e prefetta “sollecitando un vostro intervento affinché questa situazione giunga al più presto a termine“.

“Una larga parte dei cittadini di Cornigliano e di Genova, insieme alle diverse realtà associative del territorio, esprimono la propria esasperazione per i disagi causati dai cortei e dai blocchi stradali di questi giorni messi in atto dai lavoratori dell’ex Ilva – si legge -. Pur comprendendo le motivazioni della loro protesta, si manifesta un forte dissenso rispetto alle modalità adottate, che stanno di fatto negando alla cittadinanza diritti fondamentali: la libertà di movimento, il diritto al lavoro attraverso l’interruzione della normale circolazione di persone e merci, nonché il regolare svolgimento dei servizi pubblici. A ciò si aggiungono le difficoltà che molti cittadini stanno incontrando nel soddisfare necessità anche vitali, come ricevere assistenza medica o raggiungere il pronto soccorso. Si rilevano inoltre comportamenti inappropriati, quali l’occupazione delle strade con mezzi non idonei alla circolazione urbana e l’accensione di falò che stanno arrecando danni al manto stradale, infrastruttura attesa per anni dalla comunità e realizzata con ingenti risorse pubbliche. Tali azioni, percepite come arroganti e irrispettose, stanno compromettendo la vita quotidiana di interi quartieri e generando un crescente malcontento”.

A rispondere è stato già stamattina Armando Palombo, delegato della Fiom Cgil nell’ex Ilva, leader della protesta di questi giorni: “Vedremo quanti sono, li andremo a salutare, come come abbiamo sempre fatto: se avanza il panettone glielo portiamo“.