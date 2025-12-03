Evasione sui bus, Assoutenti: “Persi oltre 2 milioni l’anno, dimezzare l’evasione ne varrebbe 12”

Genova. Assoutenti lancia un appello a Amt affinché potenzi la lotta all’evasione, affiggendo allo stesso tempo cartelli nelle stazioni della metro che indichino chiaramente che il servizio non è più gratuito.

La richiesta arriva all’indomani dalla verifica intensiva effettuata alla fermata della metro di De Ferrari, che ha fatto registrare un’evasione superiore al 15%. Una cinquantina i controllori impiegati, 1.490 i passeggeri controllati.

“In media viaggiano sugli autobus genovesi 170 milioni di passeggeri all’anno, 447.000 viaggiatori al giorno, che la letteratura trasportistica dimezza ragionando sul fatto che mediamente chi fa un viaggio ne fa un altro per tornare al punto di origine e quindi arriviamo a 223.500 passeggeri unici al giorno – calcola Assoutenti Liguria – Se su tali dati applichiamo la percentuale di evasione del 15,4% si tratta di 34.419 utenti che viaggiano ogni giorno senza biglietto. Se di questi, mantenessimo la percentuale dei 122 paganti su 1.490, circa l’8% sulla massa dei portoghesi giornalieri sicuramente in grado di pagare subito il biglietto, avremmo 2.815 utenti che, pagando i due euro, porterebbero un introito giornaliero di 5.630 euro per un totale di 2.055.000 euro l’anno”.

“Se invece tramite opportune azioni preventive, oltreché repressive, almeno si dimezzasse l’evasione al 7,5% – prosegue Assoutenti – facendo pagare almeno 17mila persone delle oltre 34mila attuali che evadono la tariffa, avremmo incassi per 12.400.000 euro l’anno, quanto il costo dell’intera manovra tariffaria richiesta da Amt”.

Amt ha confermato martedì di avere avviato un piano anti evasione incentrato su una serie di verifiche intensive settimanali: “Intendiamo trasmettere un messaggio chiaro: utilizzare il trasporto pubblico in maniera regolare, con un titolo di viaggio valido, è prima di tutto un obbligo, oltre a rappresentare un atto di rispetto e di responsabilità verso l’intera comunità. Per questo presidiamo in modo diffuso i nostri servizi per contrastare l’evasione tariffaria”, ha detto Paolo Ravera, direttore generale di Amt.