Rischio

Evacuato un palazzo in via Sampierdarena per “gravi criticità strutturali”

La misura si è resa necessaria dopo il crollo di una soletta. All'origine lavori in un appartamento al secondo piano. Ventinove in tutto gli evacuati

crollo solaio via sampierdarena

Genova. Un palazzo di via Sampierdarena, il numero 107, è stato evacuato questo pomeriggio dopo il crollo di una porzione di soletta . A scopo precauzionale gli occupanti sono stati fatti uscire dall’edificio e sono stati attivati i soccorsi. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.

A seguito delle verifiche tecniche sarebbero emerse gravi criticità strutturali, riconducibili a lavori di ristrutturazione non correttamente eseguiti in un appartamento al secondo piano. Per questo è stato disposto lo sgombero di tutto l’edificio stabile, in tutto dodici appartamenti e 28 persone.

Sul posto anche la protezione civile, che sta operando in coordinamento con i servizi sociali per il ricollocamento temporaneo delle persone evacuate. In otto andranno in hotel a spese del Comune. Altri hanno trovato delle sistemazioni temporanee in attesa delle ulteriori verifiche.

