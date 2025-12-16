Evacuato un palazzo in via Sampierdarena per “gravi criticità strutturali”

Genova. Un palazzo di via Sampierdarena, il numero 107, è stato evacuato questo pomeriggio dopo il crollo di una porzione di soletta . A scopo precauzionale gli occupanti sono stati fatti uscire dall’edificio e sono stati attivati i soccorsi. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.

A seguito delle verifiche tecniche sarebbero emerse gravi criticità strutturali, riconducibili a lavori di ristrutturazione non correttamente eseguiti in un appartamento al secondo piano. Per questo è stato disposto lo sgombero di tutto l’edificio stabile, in tutto dodici appartamenti e 28 persone.

Sul posto anche la protezione civile, che sta operando in coordinamento con i servizi sociali per il ricollocamento temporaneo delle persone evacuate. In otto andranno in hotel a spese del Comune. Altri hanno trovato delle sistemazioni temporanee in attesa delle ulteriori verifiche.