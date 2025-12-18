  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Appuntamento

Estate di musica al Porto Antico: anche Emma in concerto all’Arena del Mare

La cantante salentina salirà sul palco domenica 19 luglio 2026 nell'ambito dell'Altraonda Festival

emma

Genova. Emma si aggiunge all’elenco di artisti che arriveranno a Genova in estate nell’ambito dell’Altraonda Festival, arrivato alla seconda edizione.

La rassegna organizzata da Ops Eventi andrà in scena tra giugno e luglio 2026 al Porto Antico di Genova, ed Emma salirà sul palco dell’Arena del mare domenica 19 luglio 2026 con il suo Live Tour 2026.         
           
biglietti per il concerto sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 14 di domani, venerdì 19 dicembre.

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Brutta Storia”, brano accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e che ha raggiunto anche il vertice delle classifiche radiofoniche generali, il 2025 di Emma si chiude con risultati straordinari. Nell’ultimo mese, infatti, a distanza di oltre dodici anni dalla sua pubblicazione, il brano “L’amore non mi basta” è tornato a dominare le classifiche streaming italiane, raggiungendo il primo posto della Top50 di Spotify Italia; risultato che ha reso Emma la terza artista italiana solista nel corso dell’ultimo decennio a raggiungere questo traguardo.

Fanno parte della seconda edizione di Altraonda Festival anche i concerti di Fiorella Mannoia (sabato 27 giugno 2026), Bresh “Mare Nostrum” (mercoledì 1, venerdì 3, sabato 4 luglio 2026), Negramaro (sabato 11 luglio 2026), Litfiba (martedì 14 luglio 2026), Ex-Otago (giovedì 16 luglio 2026), Mannarino (venerdì 17 luglio). Altri annunci sono previsti nelle prossime settimane.

Più informazioni
leggi anche
anna
Vera baddie
Anna in concerto a Genova, lo spettacolo domenica 13 luglio al festival L’Altraonda
anna
Cartellone
Altraonda festival, dal 28 giugno al 19 luglio a Genova Anna, Lucio Corsi e tanti altri
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.