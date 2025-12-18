Estate di musica al Porto Antico: anche Emma in concerto all’Arena del Mare

Genova. Emma si aggiunge all’elenco di artisti che arriveranno a Genova in estate nell’ambito dell’Altraonda Festival, arrivato alla seconda edizione.

La rassegna organizzata da Ops Eventi andrà in scena tra giugno e luglio 2026 al Porto Antico di Genova, ed Emma salirà sul palco dell’Arena del mare domenica 19 luglio 2026 con il suo Live Tour 2026.



I biglietti per il concerto sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 14 di domani, venerdì 19 dicembre.

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Brutta Storia”, brano accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e che ha raggiunto anche il vertice delle classifiche radiofoniche generali, il 2025 di Emma si chiude con risultati straordinari. Nell’ultimo mese, infatti, a distanza di oltre dodici anni dalla sua pubblicazione, il brano “L’amore non mi basta” è tornato a dominare le classifiche streaming italiane, raggiungendo il primo posto della Top50 di Spotify Italia; risultato che ha reso Emma la terza artista italiana solista nel corso dell’ultimo decennio a raggiungere questo traguardo.

Fanno parte della seconda edizione di Altraonda Festival anche i concerti di Fiorella Mannoia (sabato 27 giugno 2026), Bresh “Mare Nostrum” (mercoledì 1, venerdì 3, sabato 4 luglio 2026), Negramaro (sabato 11 luglio 2026), Litfiba (martedì 14 luglio 2026), Ex-Otago (giovedì 16 luglio 2026), Mannarino (venerdì 17 luglio). Altri annunci sono previsti nelle prossime settimane.