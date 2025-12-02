Educazione sessuo affettiva nelle scuole dell’infanzia, insorge Forza Italia: “Fermatela, intervenga il garante”

Genova. Da gennaio oltre trecento bambini e bambine di Genova dai tre ai sei anni che frequentano quattro asili comunali sperimenteranno per un’ora alla settimana l’educazione sessuale e affettiva. “Una risposta tutta politica della Giunta di sinistra guidata da Silvia Salis alla scelta del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di concedere solo a scuole superiori e medie, quindi escludendo primaria e infanzia, progetti su questo tema, sempre e comunque previo consenso delle famiglie”.

Questo il comunicato di Forza Italia Genova, che si scaglia contro la decisione della giunta: “La posizione di Forza Italia Genova è un netto no ad una sperimentazione giudicata opaca, senza alcuna condivisione e senza un previo passaggio in Commissione consiliare, senza alcuna trasparenza e informazione su quali saranno le attività proposte e da quali esperti, di fatto soltanto strumentale alla lotta e polemica politica col Governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni.Questa sperimentazione ha tutta l’aria di una provocazione ‘politica’ delle sinistre all’indirizzo del Governo di centrodestra, fatta peró sulla pelle di bambine e bambini. Per usare un gergo infantile, certo più comprensibile a tutte e a tutti, verrebbe da dire ‘non si fa, non si fa’. Forza Italia Genova ribadisce con fermezza il proprio impegno a tutela della libertà educativa delle famiglie e del coinvolgimento di madri e padri nelle opzioni educative che riguardano le figlie e i figli” dichiara Mario Mascia, Segretario di Forza Italia Grande Città di Genova e Capogruppo in Consiglio Comunale “chiediamo trasparenza amministrativa: nei contenuti, nei metodi, nella formazione degli educatori. E soprattutto, chiediamo ascolto: perché l’alleanza educativa tra scuola e famiglia si costruisce nel rispetto reciproco, non nella delega cieca”.

“Ci appelliamo al Garante comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che è un magistrato di alto profilo specialistico e spero sia stato quantomeno previamente interpellato al riguardo” aggiunge Mascia, che è stato primo firmatario della proposta di istituzione della figura di garanzia approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Genova nella seduta del 23 luglio 2018 – continua la nota – La libertà di educazione è un valore fondamentale e non negoziabile, perché costitutivo della natura umana; un diritto umano inviolabile sancito chiaramente dall’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (“I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”), dall’art. 14 della Convenzione Europea sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (“Lo Stato, nel campo dell’educazione e dell’insegnamento deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”) e dalla nostra stessa Costituzione della Repubblica Italiana, che all’art. 30 riconosce ai soli genitori e a nessun altro a prescindere dai genitori, “il diritto – dovere di istruire i propri figli”, strettamente collegato con le sacrosante libertà di pensiero e di coscienza”.

Durissima la reazione anche dei movimenti delle donne, dei giovani e degli anziani di Forza Italia alle dichiarazioni della Sindaca Silvia Salis, che in merito aveva rivendicato la scelta della sperimentazione: “”In questo Paese – aveva detto la prima cittadina Silvia Salis presentando l’iniziativa – è impossibile pensare che non ci sia bisogno di educazione sessuo-affettiva nelle scuole ed è anche impossibile sostenere che debba essere una responsabilità a carico delle famiglie. Dicono che ci sono altri problemi: delegittimare questi temi è una forma di violenza che va combattuta”.

“L’educazione affettiva è già parte integrante dei programmi nazionali per la scuola dell’infanzia,” dichiara Tiziana Notarnicola, già insegnante e consigliera municipale e comunale, Commissaria FI del Municipio VIII Medio Levante. “Ma quando si introducono progetti su temi così delicati, è doveroso garantire trasparenza, coinvolgimento delle famiglie e controllo istituzionale. Il metodo scelto dal sindaco Salis è inaccettabile: nessuna condivisione, nessuna informazione, nessun rispetto per il ruolo del Consiglio comunale.”

“La scelta di introdurre tematiche così importanti nella scuola dell’infanzia è delicata” dichiara Caterina Patrocinio, Segretario cittadino del Movimento Azzurro Donna di Forza Italia “abbiamo a che fare con la fascia di età più delicata ed importante di un essere umano. In quel momento della vita si acquisiscono, dal nostro ambiente, la maggior parte delle informazioni che si trasformano poi nelle nostre tendenze individuali che ci accompagnano per la vita ed entrare con tali argomenti lo trovo troppo impattante, importante e delicato!”.

“Esprimo il mio totale dissenso in merito al progetto di “educazione affettiva – sessuale nelle scuole dell’infanzia comunali” dichiara Donatella Pallotta, vice Segretaria di Forza Italia Grande Città di Genova, già Assessore municipale e Capogruppo consiliare di Forza Italia nel Municipio VIII Medio Levante “non esiste un programma, un documento con obiettivi, metodologie, modalità attuattive ma solo comunicati stampa; non è noto chi terrà le lezioni; non è chiaro quali risorse economiche saranno utilizzate; non si comprende il riferimento alla violenza sulle donne.

In realtà non si comprende proprio il significato di tale progetto che di pedagogico nn ha proprio nulla”.

“L’educazione sessuale affettiva nell’infanzia include inevitabilmente e sicuramente il rischio di sessualizzazione precoce e l’esposizione inappropriata a contenuti non idonei all’età” afferma Nello Sammarco, già capogruppo di Forza Italia nel Municipio VII Ponente “certo è che non va confusa l’educazione sessuale con la sessualità in senso adulto, se lo scopo è fornire degli strumenti di consapevolezza anche sul necessario consenso e sulle emozioni, il rischio è che ad età inadeguate ció possa solo creare confusione. Per questi motivi sono contrario al modus operandi della nostra Sindaca Silvia Salis che vuole introdurre queste tematiche senza un appropriato e preventivo confronto”.

“Esprimo totale dissenso al progetto della Sindaca Salis di introdurre l’educazione sessuale nella scuola d’infanzia” dichiara Patrizia La Marca, già consigliera del Municipio Levante e membro della Segreteria di Forza Italia Genova “e alle motivazioni che ha presentato per sostenerlo. È un argomento di forte impatto per bambini in una fascia di età delicata e di formazione iniziale, d’inserimento e di scoperta , per trattarlo con tale superficialità pertanto da sospendere e da trattare nelle sedi istituzionali competenti”.

“Innanzitutto riteniamo che sia poco utile affrontare con bambini dai tre ai sei anni tematiche che, per forza di cose, non possono comprendere a livello cognitivo ed emotivo” dichiara Christian Gartman, Segretario dei Giovani genovesi di Forza Italia e Capogruppo azzurro nel Municipio IX Levante “Il rischio è quello di generare confusione anziché consapevolezza.

In secondo luogo, questa misura appare più come un gesto politico, quasi una sfida al Ministro Valditara, che non un intervento realmente orientato all’efficacia educativa. Se l’obiettivo fosse stato quello di fornire un’educazione sessuo-affettiva concreta e tangibile, si sarebbe dovuto puntare a una fascia d’età più adeguata: quella degli adolescenti o preadolescenti, che stanno iniziando a scoprire il proprio corpo e comprendono davvero questi temi.Infine, si rischia di favorire un’adultizzazione precoce di bambini che invece dovrebbero vivere anni di spensieratezza, gioco e crescita naturale, senza introdurre concetti che appartengono a fasi successive del loro sviluppo”.

“L’avvio di un progetto di educazione sessuo-affettiva nelle scuole dell’infanzia, presentato come un percorso di prevenzione della violenza e come occasione per insegnare ai bambini il rispetto di sé e degli altri” conclude il Prof. Claudio Eva Segretario regionale del Movimento dei Seniores di Forza Italia “nella pratica, rappresenta l’ ingresso imposto dell’ideologia gender attraverso la porta principale delle scuole. L’età scelta – i 3-6 anni – è particolarmente delicata e questa iniziativa alimenta sospetti e timori, soprattutto quando i contenuti non vengono spiegati con chiarezza e quando la scuola sembra sostituirsi al ruolo educativo della famiglia. Questa iniziativa della Salis, come altre, appare come una operazione culturale dall’alto, secondo una politica di inclusione radicale dimenticando che l’inclusione vera non può prescindere dal consenso delle comunità coinvolte, soprattutto quando si parla di bambini così piccoli”.