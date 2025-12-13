Edilizia scolastica, via libera ai lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche alla Caffaro e alla Govi

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante, il progetto di fattibilità tecnico-economica per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche in due scuole del levante genovese: la secondaria Caffaro di via Gaz 11 e la primaria Govi di via Cavallotti 12.

«Si tratta di interventi, per un totale di 120.000 euro, che contribuiranno a rendere più accessibili due scuole del Municipio Medio Levante – spiega l’assessore Ferrante – in particolare l’abbattimento di barriere architettoniche riguarderà il ripristino di due blocchi di servizi igienici, rendendoli accessibili, nella scuola secondaria Caffaro, e di un bagno accessibile assistito per l’accesso alla barella doccia, nella scuola primaria Govi”.

“I lavori serviranno, quindi, a rendere finalmente i servizi igienici delle due scuole accessibili anche per bambine e bambini con disabilità: purtroppo abbiamo un patrimonio di edilizia scolastica in Italia molto vetusto e Genova non fa eccezione – chiarire l’assessore – La nostra amministrazione è fortemente impegnata nell’adeguamento alle reali esigenze di bambini e ragazzi e alle normative in fatto di sicurezza e accessibilità, ma sicuramente è necessaria anche una forte iniezione di risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria a livello governativo».