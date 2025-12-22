Economia, Piana: “Dato Istat 2024 non fotografa la reale solidità della nostra regione, inversione già in atto”

Genova. “Il dato sul Pil 2024 va letto nel contesto complessivo e non restituisce la reale solidità dell’economia ligure. Si tratta soprattutto di un dato già superato, con un’importante cambio di passo in questo 2025. La Liguria presenta uno dei tassi di occupazione più alti d’Italia, una disoccupazione in calo e settori strategici in forte sviluppo come la Blue Economy, la portualità e la logistica, con traffici in crescita e un ruolo centrale nel sistema nazionale. Nel 2024 il turismo ha registrato un nuovo record di presenze, mentre le previsioni per il 2025 indicano una crescita del Pil superiore alla media nazionale, a conferma che le politiche regionali su investimenti, imprese e lavoro stanno dando risultati concreti”. Lo afferma Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria, in merito ai dati diffusi dall’Istat.

“Il tasso di occupazione relativo al 2024 è salito al 67,3%, contro il 62,2% nazionale, con la percentuale di NEET scesa al 12,4% (inferiore rispetto alla media nazionale del 15,2%) – si legge nella nota stampa diffusa nel pomeriggio – Ma anche gli indicatori economici rilevati da una recente analisi di Bankitalia dimostrano che la Liguria è un territorio attrattivo e vivo dal punto di vista imprenditoriale: il prodotto interno lordo della Liguria nel 2025 ha registrato una crescita dello 0,6%, come peraltro già previsto anche da analisti del calibro di The European House Ambrosetti”.

“È in atto una forte espansione dell’export regionale – conclude Piana – al netto di due dati molto volatili (+28,7% per la cantieristica navale, -54,5% prodotti petroliferi raffinati), l’export sale del 10,2%. Nei primi sei mesi del 2025, inoltre, in Liguria il tasso di natalità di imprese è stato del +0,5 % rispetto allo 0,4% del Nord Ovest. Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat nel primo semestre del 2025 gli occupati in Liguria sono aumentati del 2,9 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2024 (Nord Ovest +1,2% – Italia +1,4%). Nel primo semestre del 2025 il reddito disponibile lordo delle famiglie liguri è aumentato del 3,5%, quello netto dell’1,5% (media italiana +1%)”.