Ecoeridania, 300mila euro per progetti solidali raccolti tra dipendenti e fornitori

Genova. Gruppo EcoEridania, leader in Italia e in Europa nella gestione dei rifiuti speciali, sanitari e industriali, ha annunciato i risultati della raccolta solidale 2025, promossa con il coinvolgimento di dipendenti e fornitori, che ha raggiunto il traguardo complessivo di 300.000 euro, destinati a sostenere progetti nei settori della disabilità, della salute, dell’emergenza sociale e dell’educazione. I risultati sono stati condivisi dal Presidente e fondatore del Gruppo, Andrea Giustini, nel corso del Christmas Gala Dinner 2025, ospitato alla Leopolda di Firenze e condotto da Fabio Volo, alla presenza di oltre 1.300 invitati provenienti da tutta Italia, tra dipendenti, partner, fornitori e rappresentanti delle istituzioni.

Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, accompagnato dal Sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika, il Senatore Matteo Renzi, intervenuto nel live podcast MEZZO PIENO con una riflessione sui temi della comunicazione politica, e la Vicesindaca di Firenze Paola Galgani, che ha portato i saluti di Palazzo Vecchio. Presente anche Riccardo Haupt, CEO di Will&Chora Media.

Nel dettaglio, le donazioni annunciate sono state destinate a una decina di enti, tra cui: Fondazione Gigi Ghirotti, Associazione Centro Progetto Spilimbergo, Fondazione Gaslini Insieme, Fondazione Rava – Orfani del Ponte Morandi, Associazione Punto Emergenza Prè, S.A.P.R.E.

Durante la serata, è stata inoltre organizzata una lotteria solidale, che ha permesso di raccogliere ulteriori 7.500 euro, destinati a finanziare il Progetto Cuore, ovvero l’allestimento di un mezzo per due gemelle di 7 anni affette da SMA.

In aggiunta, è stato ricordato il sostegno alla Croce Rossa Italiana – Progetto CRI nelle Scuole, a conferma dell’attenzione del Gruppo verso i percorsi educativi e di prevenzione dedicati alle nuove generazioni.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai temi del welfare aziendale: Andrea Giustini ha annunciato un nuovo benefit per tutti i dipendenti del Gruppo EcoEridania, che prevede la possibilità di trascorrere il giorno del proprio compleanno in ferie, senza perdita di retribuzione. Quest’iniziativa è in linea con l’attenzione che, da sempre, il Gruppo dedica al benessere dei propri dipendenti, attraverso progetti dedicati, tra cui il “carrello della spesa” e il bonus per le neo mamme.

“Questi risultati sono il frutto di un impegno collettivo che coinvolge persone, valori e senso di responsabilità”, ha dichiarato Andrea Giustini, Presidente e fondatore di Gruppo EcoEridania. “Crediamo che il successo di un’azienda si misuri anche dalla capacità di restituire valore alla comunità e di prendersi cura delle persone che ne fanno parte. La solidarietà, così come l’attenzione al benessere dei nostri collaboratori, è un pilastro della nostra visione imprenditoriale”.

L’attenzione della serata è rimasta infine focalizzata sulle attività della Fondazione EcoEridania Insuperabili, nata nel 2022 dalla collaborazione tra il Gruppo EcoEridania e la Onlus Insuperabili, con l’obiettivo di sostenere progetti nei settori dello sport e della disabilità, dell’educazione, della ricerca e dei bisogni emergenziali. Il Progetto Insuperabili è stato presentato sul palco da Davide Leonardi ed Ezio Grosso, attivi dal 2012 nell’ambito dello sport per persone con disabilità.

Infine, rimanendo nel cuore delle attività della Fondazione, Julio Gonzalez ha raccontato il suo percorso, dal professionismo al mondo paralimpico, condividendo un’esperienza di cambiamento, resilienza e rinascita. Un racconto reso ancora più significativo dalla presenza del Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico, Simone Rasetti, a testimonianza dell’importanza e della forza del messaggio che la Fondazione EcoEridania Insuperabili porta avanti ogni giorno.