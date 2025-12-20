Due etti di hashish in tasca e due a casa, un arresto nella movida di Santa Margherita

Santa Margherita Ligure. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Santa Margherita Ligure nella serata di venerdì 19 dicembre nel corso di un un servizio di controllo del territorio, implementato in occasione del periodo prefestivo, hanno arrestato in flagranza di reato, un 35enne noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del delitto di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, cittadino egiziano, sottoposto a controllo a bordo della sua autovettura è stato trovato in possesso di circa due etti di hashish, 600 euro in contanti, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e materiale per il confezionamento della sostanza.

Successivamente, i carabinieri hanno perquisito il domicilio dell’uomo dove sono stati rinvenuti altri due etti di sostanza stupefacente dello stesso tipo. Il fermato, a conclusione dell’attività, è stato portato in carcere a Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.