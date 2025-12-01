Donna senza fissa dimora muore per strada, Salis e Lodi: “Tragedia che ci sconvolge”

Genova. “La morte della donna senza dimora, nel pieno centro della nostra città, è una tragedia che ci sconvolge e che ci ricorda quanto ancora tutte le istituzioni, a ogni livello, debbano fare per prevenire drammi come questo, che colpiscono il cuore della nostra comunità”.

Lo dichiarano la sindaca Silvia Salis e l’assessora al Welfare Cristina Lodi, che da ieri sera stanno seguendo con la direzione delle Politiche sociali la possibile ricostruzione delle cause che hanno portato al decesso della giovane donna e la sua situazione sociale.

“Ai familiari e a chi la conosceva va tutta la nostra vicinanza e solidarietà – aggiungono la sindaca Salis e l’assessora Lodi – il nostro cordoglio è profondo per questa donna che evidentemente viveva ai margini della comunità, in una situazione di profondo disagio. Il nostro impegno sarà ancora più forte per evitare che questi drammi si possano verificare“.

L’assessora Lodi, inoltre, annuncia: “Anche se ancora il clima ci dà una tregua, in vista delle possibili diminuzioni delle temperature, abbiamo predisposto un piano inverno rafforzato che scatterà la prossima settimana. I nostri operatori del sociale e dell’educazione di strada sono costantemente al lavoro e a loro va il nostro ringraziamento per il loro quotidiano impegno”.