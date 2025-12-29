  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incidente

Pensionata investita sulle strisce in piazza Guicciardini

Ancora un pedone investito sulle strade genovesi mentre stava attraversando sulle strisce.

ambulanza

Genova. Ancora un pedone investito sulle strade genovesi mentre stava attraversando sulle strisce.

Lunedì mattina una donna di novant’anni è stata travolta da un’auto in piazza Guicciardini, a Marassi, all’altezza dell’attraversamento del supermercato Carrefour.

Subito soccorsa da alcuni passanti, è apparsa confusa e dolorante e con una brutta frattura alla gamba. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Squadra Emergenza, che ha stabilizzato l’anziana donna e l’ha accompagnata all’ospedale San Martino in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Più informazioni
leggi anche
automedica 118 soccorso
Ancora
Moto investe pedoni a Sampierdarena, quattro feriti in ospedale: c’è anche un bambino
ambulanza notte croce verde
Soccorsi
Incidenti stradali anche a Natale, due pedoni investiti in via Piacenza
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.