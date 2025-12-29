Pensionata investita sulle strisce in piazza Guicciardini

Genova. Ancora un pedone investito sulle strade genovesi mentre stava attraversando sulle strisce.

Lunedì mattina una donna di novant’anni è stata travolta da un’auto in piazza Guicciardini, a Marassi, all’altezza dell’attraversamento del supermercato Carrefour.

Subito soccorsa da alcuni passanti, è apparsa confusa e dolorante e con una brutta frattura alla gamba. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Squadra Emergenza, che ha stabilizzato l’anziana donna e l’ha accompagnata all’ospedale San Martino in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.