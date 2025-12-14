Domenica pedonale per tre quartieri genovesi: le auto lasciano spazio ai pedoni

Genova. Dopo la fumata nera della prima data ipotizzata, rinviata causa maltempo, oggi riprende la sperimentazione voluta dall’amministrazione civica delle domeniche pedonali nei municipi genovesi. Una iniziativa che punta a trovare per ogni delegazione un “centro urbano” da trasformare per una giorno al mese in una isola senza auto.
Sono tre i municipi interessati oggi a questa iniziativa. Nel municipio Centro Ovest, a Sampierdarena, sarà chiusa al traffico veicolare fino alle 14 via Daste, nel tratto compreso tra via della Cella e via Giovanetti, che sarà animato da eventi organizzati dal Civ.
Ieri e oggi, in Oregina, nel municipio Centro Est, chiuse al traffico veicolare alcuni tratti di via Paolo della Cella dove, dalle 10 alle 12, dove si terrà il mercatino organizzato dall’associazione Amici della Riunda.
Nel municipio Ponente, a Pegli, la domenica pedonale riguarderà, dalle 8 alle 17, via Sabotino, dall’intersezione con via De Nicolay fino a piazza Ponchielli, dove artisti di strada animeranno la via.