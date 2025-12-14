  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Eccole

Domenica pedonale per tre quartieri genovesi: le auto lasciano spazio ai pedoni

Una iniziativa che punta a trovare per ogni delegazione un "centro urbano" da trasformare per una giorno al mese in una isola senza auto

domeniche pedonali oregina pedonale

Genova. Dopo la fumata nera della prima data ipotizzata, rinviata causa maltempo, oggi riprende la sperimentazione voluta dall’amministrazione civica delle domeniche pedonali nei municipi genovesi. Una iniziativa che punta a trovare per ogni delegazione un “centro urbano” da trasformare per una giorno al mese in una isola senza auto.

Sono tre i municipi interessati oggi a questa iniziativa. Nel municipio Centro Ovest, a Sampierdarena, sarà chiusa al traffico veicolare fino alle 14 via Daste, nel tratto compreso tra via della Cella e via Giovanetti, che sarà animato da eventi organizzati dal Civ.

Ieri e oggi, in Oregina, nel municipio Centro Est, chiuse al traffico veicolare alcuni tratti di via Paolo della Cella dove, dalle 10 alle 12, dove si terrà il mercatino organizzato dall’associazione Amici della Riunda.

Nel municipio Ponente, a Pegli, la domenica pedonale riguarderà, dalle 8 alle 17, via Sabotino, dall’intersezione con via De Nicolay fino a piazza Ponchielli, dove artisti di strada animeranno la via.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.