Genova. Intervento straordinario di Amiu in via Čechov, a Begato, per la rimozione di mobili, materiale edile e altri rifluiti ingombranti abbandonati illegalmente lungo la strada.

Amiu è intervenuta su richiesta del Comune di Genova. Sul posto l’assessora comunale all’Ambiente Silvia Pericu, il presidente del Municipio Valpolcevera Michele Versace, l’assessore municipale Walter Sanfilippo e il direttore generale di Amiu Roberto Spera.

Discarica abusiva a Begato, l’intervento di Amiu in via Cechov

“Via Čechov è una delle zone dove il fenomeno degli abbandoni è particolarmente evidente, ma non è un caso isolato – ha detto l’assessora Pericu –. Nel corso dell’anno abbiamo attivato diversi interventi straordinari e ne abbiamo già programmati altri per i prossimi mesi. È importante ricordare che il Codice dell’Ambiente, agli articoli 255, 255-bis e 255-ter, prevede sanzioni molto severe per chi abbandona rifiuti: multe che possono arrivare a 18.000 euro, sospensione della patente se l’abbandono avviene con un veicolo e, nei casi più gravi o con rifiuti pericolosi, perfino la reclusione fino a cinque o sei anni. Chi viola le regole deve sapere che le conseguenze sono concrete. Genova merita rispetto, e questi interventi vanno in quella direzione”.

“L’amministrazione comunale sta mantenendo gli impegni presi: questo è stato uno dei primi luoghi visitati dalla sindaca Salis dopo le elezioni e, attraverso un lavoro sinergico con l’assessora all’Ambiente”, ha aggiunto il presidente di Municipio Versace.

“Dietro l’abbandono degli ingombranti non ci sono solo comportamenti incivili: in molti casi emergono dinamiche organizzate, con soggetti che operano nell’illegalità per evitare i costi di smaltimento – conclude il direttore generale di Amiu, Roberto Spera – È un fenomeno che oltre a danneggiare l’ambiente produce anche un impoverimento economico per la città, perché sottrae materiale alla raccolta differenziata, ne abbassa le percentuali e riduce le risorse che potrebbero essere reinvestite nei servizi. AMIU, insieme al Comune e ai Municipi, sta lavorando per interrompere questi meccanismi e ripristinare legalità e decoro nelle aree più critiche, come via Čechov”.