3 dicembre

Disabilità, Salis e Lodi: “Genova città pilota della sperimentazione nazionale del Progetto di Vita”

Accanto alla sperimentazione, l'amministrazione ha attivato sei nuovi bandi per oltre 400mila euro

cristina lodi

Genova. “Oggi celebriamo una ricorrenza che, ogni anno, invita istituzioni e comunità a costruire condizioni reali di accesso, inclusione e dignità per tutte le persone, in ogni ambito della vita quotidiana. Genova risponde a questo impegno con progetti concreti e con una visione politica chiara, che mette al centro la persona, le sue necessità e i suoi desideri”. Lo dicono la sindaca di Genova Silvia Salis e l’assessora comunale al Welfare e Servizi Sociali Cristina Lodi in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992.

“La vera sfida che vogliamo cogliere è passare da un modello centrato sul bisogno a un modello fondato sull’autodeterminazione. Non basta garantire assistenza, serve costruire possibilità. Non bastano i servizi, servono progetti di vita e ogni progetto deve essere disegnato insieme alla persona, non intorno ad essa”, continuano Salis e Lodi.

“In questa giornata è importante ricordare che, dal 30 settembre, Genova è città pilota della sperimentazione nazionale del Progetto di Vita – aggiungono sindaca e assessora – un percorso che parte dalla valutazione multidimensionale della persona con disabilità e costruisce un progetto su misura e condiviso per favorire l’autonomia, l’inclusione e la partecipazione attiva. È un cambio di paradigma, abbandona definizioni obsolete e restituisce centralità alle persone, al loro contesto, alla loro voce: un patto di fiducia tra cittadino, istituzioni e comunità”.

Accanto alla sperimentazione, l’amministrazione ha attivato sei nuovi bandi per oltre 400mila euro, destinati agli Enti del Terzo Settore che operano con e per le persone con disabilità. I progetti finanziati riguardano l’accoglienza, la socializzazione, lo sport, il trasporto e i soggiorni collettivi. Tutti strumenti pensati per rafforzare l’autonomia e la qualità della vita.

Nel 2025 Genova ha inoltre avviato tavoli di co-programmazione e co-amministrazione con il mondo dell’associazionismo e del Terzo Settore, per costruire un modello di welfare partecipato e di prossimità, capace di intercettare bisogni e promuovere risposte condivise.

“La nostra idea è quella di una città che ascolta, che rimuove barriere e costruisce opportunità – prosegue la sindaca Salis – dove le persone non devono adattarsi ai servizi, ma dove i servizi si modellano sulla vita delle persone. Una città che rispetta e valorizza ogni differenza, ogni percorso, ogni possibilità”.

L’assessora Lodi ricorda inoltre che “nei prossimi anni l’amministrazione lavorerà per consolidare i Punti unitari di accesso (Pua) nei quartieri, rafforzare l’assistenza domiciliare e le soluzioni abitative inclusive come i condomini solidali, sviluppare formazione e tutele per il lavoro di cura, promuovere l’autonomia digitale per anziani e persone con disabilità, garantire lo sport accessibile con nuovi impianti di quartiere, rafforzare le reti sociali e i servizi integrati nei Municipi”.

“La giornata del 3 dicembre è e deve essere celebrata come un impegno condiviso – concludono Salis e Lodi – una città è davvero inclusiva solo se nessuno resta indietro, una città giusta si costruisce ascoltando, camminando insieme e modellando l’offerta di servizi e infrastrutture in modo che tutti possano avere uguale accesso e uguali possibilità”.

