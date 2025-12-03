Disabilità, Salis e Lodi: “Genova città pilota della sperimentazione nazionale del Progetto di Vita”

Genova. “Oggi celebriamo una ricorrenza che, ogni anno, invita istituzioni e comunità a costruire condizioni reali di accesso, inclusione e dignità per tutte le persone, in ogni ambito della vita quotidiana. Genova risponde a questo impegno con progetti concreti e con una visione politica chiara, che mette al centro la persona, le sue necessità e i suoi desideri”. Lo dicono la sindaca di Genova Silvia Salis e l’assessora comunale al Welfare e Servizi Sociali Cristina Lodi in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992.

“La vera sfida che vogliamo cogliere è passare da un modello centrato sul bisogno a un modello fondato sull’autodeterminazione. Non basta garantire assistenza, serve costruire possibilità. Non bastano i servizi, servono progetti di vita e ogni progetto deve essere disegnato insieme alla persona, non intorno ad essa”, continuano Salis e Lodi.

“In questa giornata è importante ricordare che, dal 30 settembre, Genova è città pilota della sperimentazione nazionale del Progetto di Vita – aggiungono sindaca e assessora – un percorso che parte dalla valutazione multidimensionale della persona con disabilità e costruisce un progetto su misura e condiviso per favorire l’autonomia, l’inclusione e la partecipazione attiva. È un cambio di paradigma, abbandona definizioni obsolete e restituisce centralità alle persone, al loro contesto, alla loro voce: un patto di fiducia tra cittadino, istituzioni e comunità”.

Accanto alla sperimentazione, l’amministrazione ha attivato sei nuovi bandi per oltre 400mila euro, destinati agli Enti del Terzo Settore che operano con e per le persone con disabilità. I progetti finanziati riguardano l’accoglienza, la socializzazione, lo sport, il trasporto e i soggiorni collettivi. Tutti strumenti pensati per rafforzare l’autonomia e la qualità della vita.

Nel 2025 Genova ha inoltre avviato tavoli di co-programmazione e co-amministrazione con il mondo dell’associazionismo e del Terzo Settore, per costruire un modello di welfare partecipato e di prossimità, capace di intercettare bisogni e promuovere risposte condivise.

“La nostra idea è quella di una città che ascolta, che rimuove barriere e costruisce opportunità – prosegue la sindaca Salis – dove le persone non devono adattarsi ai servizi, ma dove i servizi si modellano sulla vita delle persone. Una città che rispetta e valorizza ogni differenza, ogni percorso, ogni possibilità”.

L’assessora Lodi ricorda inoltre che “nei prossimi anni l’amministrazione lavorerà per consolidare i Punti unitari di accesso (Pua) nei quartieri, rafforzare l’assistenza domiciliare e le soluzioni abitative inclusive come i condomini solidali, sviluppare formazione e tutele per il lavoro di cura, promuovere l’autonomia digitale per anziani e persone con disabilità, garantire lo sport accessibile con nuovi impianti di quartiere, rafforzare le reti sociali e i servizi integrati nei Municipi”.

“La giornata del 3 dicembre è e deve essere celebrata come un impegno condiviso – concludono Salis e Lodi – una città è davvero inclusiva solo se nessuno resta indietro, una città giusta si costruisce ascoltando, camminando insieme e modellando l’offerta di servizi e infrastrutture in modo che tutti possano avere uguale accesso e uguali possibilità”.