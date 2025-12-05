Regione e Consulta per la disabilità premiano gli agenti di polizia locale: “Fondamentali per la difesa dei diritti”

Genova. Sono stati consegnati venerdì mattina, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità (3 dicembre), gli elogi agli agenti di Polizia Locale che si sono distinti per l’impegno concreto nella tutela dei diritti delle persone con disabilità.

L’iniziativa è stata promossa dalla consulta regionale per la Tutela dei diritti della persona con disabilità in collaborazione con Regione Liguria. Sono intervenuti l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti, l’assessore regionale alle Politiche sociali Massimo Nicolò, il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, l’assessora del Comune di Genova Arianna Viscogliosi e Claudio Puppo, presidente della Consulta.

“La sicurezza non appartiene a una singola persona – ha detto l’assessore alla Sicurezza Paolo Ripamonti al momento della premiazione – è un dovere collettivo che riguarda tutti. Per questo abbiamo scelto di ospitare in Regione Liguria una giornata di riconoscimento dedicata alla Polizia Locale, durante la quale abbiamo celebrato l’impegno quotidiano degli agenti nella tutela delle persone con disabilità”.

“La tutela dei diritti delle persone con disabilità passa anche attraverso gesti come quelli compiuti dagli agenti premiati oggi, che ringrazio per la sensibilità e la professionalità dimostrate – ha aggiunto l’assessore a Sanità, Politiche sociali e Terzo settore della Regione Liguria Massimo Nicolò -. Garantire accessibilità, inclusione e pari opportunità è un impegno che deve coinvolgere tutti: istituzioni, comunità e servizi pubblici”.

Nel corso della cerimonia, la Consulta Regionale per la Tutela dei Diritti della Persona con Disabilità ha espresso soddisfazione per l’attività svolta dalla polizia locale nel tutelare chi ha diritto al contrassegno Cude, fornendo i dati regionali, e chiesto di intervenire per mettere un limite alla pressione sempre più elevata sugli stalli riservati e sulla scarsa adesione dei Comuni alla piattaforma CUDE nazionale, strumento essenziale per garantire una mobilità realmente inclusiva su tutto il territorio regionale.

“Come rappresentante di un’istituzione regionale e avendo a lungo affrontato questi temi nella precedente esperienza di vicesindaco di Genova con deleghe a Mobilità e Trasporto Pubblico Locale – ha detto il presidente del Consiglio Regionale, Stefano Balleari – non posso che lodare un’iniziativa che da un lato valorizza gli agenti meritevoli e dall’altro contribuisce ad abbattere ulteriormente le barriere nei confronti dei conducenti con patenti speciali”.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Locale – ha aggiunto Arianna Viscogliosi, assessora a Sicurezza Urbana e Polizia Locale del Comune di Genova -. Ogni giorno, con discrezione e con cuore, si prendono cura dei diritti e della sicurezza delle persone con disabilità. È un lavoro silenzioso ma decisivo, che fa la differenza nella vita di chi è più fragile. Gli encomi di oggi non sono solo un riconoscimento formale: sono la prova concreta di una professionalità che onora la nostra città. E ci ricordano una cosa semplice: Genova sarà più forte solo se sarà più accogliente, più giusta, più rispettosa di tutti. E noi continueremo a lavorare perché questo accada, passo dopo passo”.

A margine della cerimonia è stata inoltre presentata alla cittadinanza e alle autorità liguri la prima vettura di cortesia adattata alla guida per persone con disabilità titolari di patente di guida speciale. Questa vettura, parte del progetto innovativo dell’Anglat Nazionale, è stata consegnata alla sede genovese dell’associazione dopo essere stata presentata presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L’automobile, a basso impatto ambientale e ibrida, sarà messa a disposizione gratuitamente per i soci, con l’unica spesa del carburante.