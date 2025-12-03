Diga, posato il 14esimo cassone: proseguono i dragaggi a Sampierdarena, terminate le bonifiche belliche

Genova. Proseguono i lavori di costruzione della nuova diga di Genova, una delle principali infrastrutture marittime europee: in queste ore, infatti, sono state completate le operazioni di posa del quattordicesimo cassone. Il progetto, realizzato dal consorzio PerGenova Breakwater guidato da Webuild per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è stato pensato per permettere alle mega navi di ultima generazione l’accesso nel primo porto italiano.

Come ricorda WeBuild in una nota stampa l’opera è tecnicamente complessa, in quanto la diga viene costruita totalmente in mare aperto su fondali profondi fino a 50 metri. I cassoni cellulari, gli elementi strutturali, sono giganti di cemento e acciaio che raggiungono dimensioni fino a 67 metri di lunghezza, 35 di larghezza e 33 di altezza. Ad oggi, sono 14 i cassoni posati, di cui uno di dimensioni maggiori, mentre prosegue la costruzione dei successivi.

Le lavorazioni procedono su più fronti: oltre alla posa dei “mattoni” della diga, si opera per il consolidamento del fondale, la movimentazione del materiale roccioso, dragaggi e bonifiche. Stando a quanto comunicato dall’azienda costruttrice, per quanto riguarda la posa dei materiali di fondazione, l’avanzamento ha raggiunto l’86% sul totale, con la movimentazione di 2,3 milioni di tonnellate di ghiaia su 2,7.

Sono state realizzate oltre 49 mila colonne sommerse, equivalenti a più di 565 mila metri lineari, per il consolidamento del fondo. L’avanzamento totale per questa fase è di oltre il 78%. Sono state versate circa 1,4 milioni di tonnellate del materiale roccioso che formerà la base dei cassoni.

Parallelamente proseguono i dragaggi nel canale di Sampierdarena e nell’avamporto (oltre 85 mila metri cubi di materiale dragato). Le bonifiche belliche subacquee, effettuate in condizioni iperbariche, sono state completate. Il progetto coinvolge 520 persone, tra personale diretto e di terzi, con una filiera di oltre 300 fornitori diretti dall’inizio dei lavori. Quando sarà completata, l’infrastruttura si estenderà per 6,2 chilometri