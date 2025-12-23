  • News24
Violenza

Detenuto sequestra e aggredisce agente nel carcere di Marassi: tre poliziotti feriti

Per liberarlo i colleghi hanno dovuto utilizzare un estintore per rompere un box. La denuncia della Uilpa

carcere marassi

Genova. Un detenuto italiano, ristretto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, nella sesta Sezione – 1° Piano, ha aggredito un agente di Polizia Penitenziaria in servizio, chiudendolo all’interno del box agenti.

Secondo quanto riferito dalla UILPA Polizia Penitenziaria, l’agente è stato liberato grazie all’intervento dei colleghi, costretti a rompere il vetro del box utilizzando un estintore. Il bilancio dell’episodio è di tre poliziotti feriti, tutti trasportati presso strutture sanitarie cittadine con ambulanze.

Il detenuto è stato posto in isolamento. “Si tratta dell’ennesimo grave episodio di violenza all’interno dell’istituto di Marassi” dichiara Fabio Pagani, Segretario della UILPA Polizia Penitenziaria.

“Il detenuto coinvolto era già stato più volte segnalato per la sua pericolosità, senza che fossero adottate misure adeguate. La situazione è ormai critica e mette seriamente a rischio l’incolumità del personale”. La UILPA Polizia Penitenziaria chiede interventi urgenti per garantire la sicurezza degli operatori, il rafforzamento degli organici e una gestione più efficace dei detenuti violenti.

