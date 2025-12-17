Una delegazione di Coldiretti Genova protesta a Bruxelles il 18 dicembre

Genova. Giovedì 18 dicembre sarà presente a Bruxelles presso la Commissione europea, anche una delegazione di agricoltori della provincia di Genova.

“Questa non è l’Europa che vogliamo − dichiarano in una nota congiunta Luca Dalpian, presidente di Coldiretti Genova, e Paolo Campocci, direttore − questo è stato il filo conduttore dell’Assemblea Nazionale di Coldiretti celebrata a Roma qualche giorno fa. Abbiamo richiamato con forza l’attenzione sui rischi concreti per la produzione agricola, sull’insufficienza del sostegno alle imprese e sulla necessità inderogabile di difendere le filiere del Made in Italy. Parole che, purtroppo, non trovano riscontro nelle scelte portate avanti dalla Commissione europea”.

‘Il territorio agricolo genovese − secondo Coldiretti − rischia di essere pesantemente penalizzato da politiche che riducono le risorse e aumentano la burocrazia, senza offrire reali prospettive di sviluppo. Accanto all’agricoltura c’è anche la pesca, che rappresenta un’eccellenza identitaria e produttiva del territorio e che subisce le scelte europee di Ursula Von der Leyen’.

“Per questo − sottolineano − domani saremo in migliaia a Bruxelles per protestare contro le scelte della Commissione europea: dall’ipotesi di tagliare 90 miliardi di euro alla Pac per finanziare altre voci di spesa, alla creazione di un fondo unico che rischia di cancellare l’agricoltura come priorità, fino ad accordi commerciali privi di reciprocità che mettono fuori mercato le nostre imprese”.

Queste politiche, ribadisce Coldiretti, stanno progressivamente allontanando le istituzioni europee dai cittadini e dalle imprese, colpendo in particolare territori fragili e complessi come quello genovese, dove l’agricoltura non è solo produzione ma anche tutela del paesaggio, sicurezza idrogeologica e identità locale.

“La delegazione genovese a Bruxelles − annunciano Dalpian e Campocci − rappresenta la voce di un’agricoltura che chiede rispetto, regole chiare e risorse adeguate. Difendere la Pac, le filiere del Made in Italy e il territorio agricolo genovese significa difendere il futuro delle nostre comunità.”